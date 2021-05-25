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25 травня 2021, 10:59 403

Справу Гладковського-молодшого ВАКС передав іншому суду

25 травня 2021, 10:59 403
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Фото з відкритих джерел
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Апеляційна палата ВАКС направила матеріали справи «Оптимумспецдеталь» за обвинуваченням особи в одержанні 950 тис. грн неправомірної вигоди за вплив на ухвалення рішення гендиректором ДК «Укрспецекспорт» для розгляду по суті до Солом’янського райсуду міста Києва

Про це інформує пресслужба суду, передає RegioNews.

Зазначається, що 24 травня Апеляційна палата ВАКС розглянула подання колегії суддів ВАКС про направлення кримінального провадження до іншого суду.

За результатами розгляду суд задовольнив подання колегії суддів ВАКС та направив матеріали справи для розгляду по суті до Солом’янського районного суду міста Києва.

Рішення набуло законної сили з моменту проголошення, є остаточним та оскарженню не підлягає, - зазначається у повідомленні.

Раніше у ході підготовчого засідання у ВАКС адвокат підозрюваного у справі "Оптимумспецдеталь" Ігоря Гладковського, сина колишнього заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, клопотав про визначення її підсудності за іншим судом.

Адвокат апелював до того, що Ігор Гладковський не належить до переліку посадовців, які підслідні НАБУ, і просив скерувати справу до Солом’янського суду Києва.

Як повідомлялося, 26 квітня справу проти Гладковського-молодшого направили до суду. Він підозрюється у зловживанні впливом.

Нагадаємо, 26 квітня в Україну повернулися Гладковські: після огляду в аеропорту їх відпустили. Того ж дня Гладковському-молодшому прокурори САП вручили обвинувачення.

Відомо, що 22 квітня НАБУ оголосило в розшук сина Свинарчука-Гладковського.

21 грудня 2020 року НАБУ оголосило підозру сину Гладковського. У справі про розкрадання в "оборонці” з’явився новий підозрюваний.

У лютому 2019 року журналісти проєкту "Наші гроші” опублікували розслідування, в якому говориться, що Ігор Гладковський - син колишнього заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, разом із Віталієм Жуковим та Андрієм Рогозою через фірми-прокладки поставляли оборонним підприємствам контрабандні російські деталі або деталі з українських військових частин за завищеними в 2-4 рази цінами.

3 червня 2020 року САП і НАБУ завершили слідство у справі Олега Гладковського, його підозрюють у завданні збитків державі на 17,44 млн грн.

суд ВАКС адвокат обвинувальний акт Ігор Гладковський

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