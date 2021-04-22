НАБУ оголосило в розшук сина Свинарчука-Гладковського
Національне антикорупційне бюро (НАБУ) оголосило в розшук сина колишнього першого заступника секретаря РНБО і власника корпорації "Богдан" Олега Гладковського Ігоря.
Про це повідомляє пресслужба НАБУ, передає RegioNews.
Відповідне рішення постановив детектив Національного бюро 21 квітня 2021 року, керуючись статтями 110 та 281 КПК України.
Ігоря Гладковського підозрюють в одержанні 950 тис. грн неправомірної вигоди за вплив на ухвалення рішення іншою особою.
Слідство має достатні підстави вважати, що підозрюваний, розслідування фактів участі якого у корупційній схемі завершене, переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності. У грудні 2020 року підозрюваному відкрили матеріали слідства для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акта до суду”, - йдеться в повідомленні.
В НАБУ зазначили, що рішенням суду його обмежили в ознайомленні з матеріалами до 15 квітня 2021 року, тому Гладковський-молодший не мав можливості затягувати досудове розслідування.
Його викликали до САП на 16 квітня та, у зв’язку з неявкою, повторно на 20 та 21 квітня для отримання копії обвинувального акта та реєстру матеріалів досудового розслідування. Однак особа тричі не з’явилася”, - розповіли в НАБУ.
Нагадаємо, 21 грудня НАБУ оголосило підозру сину Гладковського. У справі про розкрадання в "оборонці” з’явився новий підозрюваний.
У лютому 2019 року журналісти проекту "Наші гроші” опублікували розслідування, в якому говориться, що Ігор Гладковський - син колишнього заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, разом із Віталієм Жуковим та Андрієм Рогозою через фірми-прокладки поставляли оборонним підприємствам контрабандні російські деталі або деталі з українських військових частин за завищеними в 2-4 рази цінами.
3 червня САП і НАБУ завершили слідство у справі Олега Гладковського, його підозрюють у завданні збитків державі на 17,44 млн грн.