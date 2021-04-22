НАБУ оголосило в розшук сина Свинарчука-Гладковського

Він фігурує у справі про корупцію в "Укроборонпромі”

Він фігурує у справі про корупцію в "Укроборонпромі”

Фото: із відкритих джерел

Про це повідомляє пресслужба НАБУ, передає RegioNews.

Відповідне рішення постановив детектив Національного бюро 21 квітня 2021 року, керуючись статтями 110 та 281 КПК України.

Ігоря Гладковського підозрюють в одержанні 950 тис. грн неправомірної вигоди за вплив на ухвалення рішення іншою особою.

Слідство має достатні підстави вважати, що підозрюваний, розслідування фактів участі якого у корупційній схемі завершене, переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності. У грудні 2020 року підозрюваному відкрили матеріали слідства для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акта до суду”, - йдеться в повідомленні.

В НАБУ зазначили, що рішенням суду його обмежили в ознайомленні з матеріалами до 15 квітня 2021 року, тому Гладковський-молодший не мав можливості затягувати досудове розслідування.

Його викликали до САП на 16 квітня та, у зв’язку з неявкою, повторно на 20 та 21 квітня для отримання копії обвинувального акта та реєстру матеріалів досудового розслідування. Однак особа тричі не з’явилася”, - розповіли в НАБУ.

Нагадаємо, 21 грудня НАБУ оголосило підозру сину Гладковського. У справі про розкрадання в "оборонці” з’явився новий підозрюваний.

У лютому 2019 року журналісти проекту "Наші гроші” опублікували розслідування, в якому говориться, що Ігор Гладковський - син колишнього заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, разом із Віталієм Жуковим та Андрієм Рогозою через фірми-прокладки поставляли оборонним підприємствам контрабандні російські деталі або деталі з українських військових частин за завищеними в 2-4 рази цінами.

3 червня САП і НАБУ завершили слідство у справі Олега Гладковського, його підозрюють у завданні збитків державі на 17,44 млн грн.