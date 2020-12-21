Корупція в "Укроборонпромі”: НАБУ оголосило підозру сину Гладковського

У справі про розкрадання в "оборонці” з’явився новий підозрюваний

У справі про розкрадання в "оборонці” з’явився новий підозрюваний

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НАБУ оголосило підозру в отриманні хабарів за забезпечення фірми "Оптимумспецдеталь" контрактами з "Укроборонпромом" Ігорю Гладковському - сину колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ, а також нардеп 8 скликання і журналіст Сергій Лещенко, передає RegioNews.

21 грудня 2020 року НАБУ та САП повідомили про підозру в одержанні 950 тис. грн неправомірної вигоди особі, яка забезпечувала вплив на ухвалення рішення генеральним директором Державної компанії "Укрспецекспорт”, - йдеться в повідомленні.

В НАБУ не уточнили, про кого саме йде мова, однак Сергій Лещенко написав, що це Ігор Гладковський, якому вручили підозру по епізоду, який був опублікований журналістами Бігус.Інфо перед виборами президента 2019 року.

Його дії кваліфіковані за ч.2 ст.369-2 КК України ("Зловживання впливом”).

Слідство встановило, що підозрюваний разом із ще низкою осіб у 2015-2017 рр. реалізували корупційну схему з постачання товарів невідомого походження підприємствам ДК "Укроборонпром” із використанням ТОВ "Оптимумспецдеталь” та інших суб’єктів господарювання”, - розповіли в НАБУ.

Завдяки діям Гладковського-молодшого ТОВ "Оптимумспецдеталь” отримувало преференції під час укладання договорів та розрахунків з підприємствами "Укроборонпрому”.

За це він отримував неправомірну вигоду, яка, за домовленостями, мала становити 50% від загальної суми незаконно отриманого прибутку учасників схеми.

У такий спосіб лише за одним договором підозрюваний отримав 950 тис. грн. неправомірної вигоди. Однак, на переконання слідства, це не єдиний випадок протиправної діяльності – решту фактів наразі досліджують. Розслідування зазначених фактів детективи здійснюють із листопада 2019 року, коли підслідність у справі визначили за НАБУ”, - додали у відомстві.

Нагадаємо, у лютому 2019 року журналісти проекту "Наші гроші” опублікували розслідування, в якому говориться, що Ігор Гладковський - син колишнього заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, разом із Віталієм Жуковим та Андрієм Рогозою через фірми-прокладки поставляли оборонним підприємствам контрабандні російські деталі або деталі з українських військових частин за завищеними в 2-4 рази цінами.

3 червня САП і НАБУ завершили слідство у справі Олега Гладковського, його підозрюють у завданні збитків державі на 17,44 млн грн.