Перший заступник голови КМДА має намір судитися з Арахамією і Верещук

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Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник звернеться до суду з позовом до голови депутатської фракції "Слуга народу" Давида Арахамії та народного депутата (фракція "Слуга народу") Ірини Верещук.

Про це повідомив Микола Поворозник на пресконференції, передає RegioNews з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зважаючи на те, що публічні особи продовжують маніпулювати, поширювати неправдиву інформацію про моє нібито затримання, обшуки тощо, я публічно оголошую, що на сьогодні зареєстрований вирок суду про завершення розслідування справи, до якої мене намагалися "прив'язати", і притягнення до кримінальної відповідальності причетної особи! Я до цієї справи не маю жодного стосунку! Тому я подаю позов на публічних осіб, які продовжують поширювати відверту брехню. А саме - Давида Арахамію та Ірину Верещук, - заявив Поворозник.

Як повідомлялося, 14 квітня 2020 року першого заступника Кличка нібито спіймали на хабарі в $125 тисяч. Співробітники СБУ розкрили протиправну діяльність першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника.

Через тиждень Кличко відсторонив Поворозника на час розслідування, обов’язки першого заступника голови КМДА виконував Валентин Мондриївський.

А вже 11 березня 2021 року було оголошено, що перший заступник Кличка, якого спіймали на хабарі, повернеться на посаду. Кличко назвав маніпуляцією інформацію про причетність Миколи Поворозника до отримання хабарів.

І 12 березня 2021 року перший заступник Кличка, якого звинувачували у корупції, повернувся до роботи. СБУ звинувачує чиновника у вимаганні неправомірної вигоди від представника компанії-забудовника.