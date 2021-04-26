Справу проти Гладковського-молодшого направили до суду

Він підозрюється у зловживанні впливом

Він підозрюється у зловживанні впливом

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Спеціалізована антикорупційна прокуратура передала до Вищого антикорупційного суду кримінальну справу проти Ігоря Гладковського, сина колишнього першого заступника голови РНБО і власника корпорації "Богдан" Олега Гладковського.

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт НАБУ.

Він є фігурантом справи ТОВ "Оптимумспецдеталь" і підозрюється у зловживанні впливом (ч.2 ст.369-2 Кримінального кодексу).

За даними слідства, зусиллями Гладковського-молодшого у 2015-2017 роках ТОВ "Оптимумспецдеталь" отримувало преференції під час укладення договорів та розрахунків з підприємствами "Укроборонпрому". За це він мав отримувати половину від загальної суми прибутку учасників схеми. У такий спосіб лише за одним договором обвинувачений отримав 950 тис. грн неправомірної вигоди.

Нагадаємо, 26 квітня в Україну повернулися Гладковські: після огляду в аеропорту їх відпустили. Того ж дня Гладковському-молодшому прокурори САП вручили обвинувачення.

Відомо, що 22 квітня НАБУ оголосило в розшук сина Свинарчука-Гладковського.

21 грудня 2020 року НАБУ оголосило підозру сину Гладковського. У справі про розкрадання в "оборонці” з’явився новий підозрюваний.

У лютому 2019 року журналісти проєкту "Наші гроші” опублікували розслідування, в якому говориться, що Ігор Гладковський - син колишнього заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, разом із Віталієм Жуковим та Андрієм Рогозою через фірми-прокладки поставляли оборонним підприємствам контрабандні російські деталі або деталі з українських військових частин за завищеними в 2-4 рази цінами.

3 червня 2020 року САП і НАБУ завершили слідство у справі Олега Гладковського, його підозрюють у завданні збитків державі на 17,44 млн грн.