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24 травня 2021, 14:49 174

Голову "прокуратури” окупованого Алчевська засудила до 8,5 років в'язниці

24 травня 2021, 14:49 174
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Фото: із відкритих джерел
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Голову так званої “прокуратури” окупованого Алчевська заочно засудили до 8 років та 6 місяців позбавлення волі за участь у терористичній організації

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора, передає RegioNews.

Відомо, що колишня співробітниця органів прокуратури Луганської області у 2015 році перейшла на сторону окупаційної влади та очолила міську "прокуратуру” Алчевська.

На цій посаді вона видавала "акти”, які суперечать українському законодавству.

Рішенням Лисичанського міського суду Луганської області підозрювану заочно засудили до 8 років і 6 місяців ув'язнення із конфіскацією майна за участь у діяльності терористичної організації.

Наразі засуджена переховуються від органів слідства та суду. Вона відбуватиме призначене покарання у вигляді позбавлення волі з моменту затримання”, - додали в Офісі генпрокурора.

Нагадаємо, раніше на Хмельниччині викрили бойовика "ЛНР”, який збирав дані про військових.

Офіс генпрокурора прокуратура ЛНР суд вирок

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