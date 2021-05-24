Ексміністр Рудьковський відправлений під домашній арешт

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Колишній міністр транспорту і зв'язку України Микола Рудьковський на два місяці відправлений під нічний домашній арешт у справі про викрадення людини

Про це в своєму Facebook повідомив журналіст Віталій Губін, передає RegioNews.

Такий запобіжний захід у понеділок, 24 травня, ексчиновнику обрав Печерський районний суд Києва.

Суд розглядає справу про викрадення і тортури екскерівника ПрАТ "Нафтогазвидобування" і нинішнього депутата від "Слуги народу" Олега Семінського.

Як повідомлялося 25 лютого, розкрито резонансне викрадення екс-керівника" Нафтогазвидобування " 9-річної давності. П'ятьом особам повідомлено про підозру за вимагання 200 млн дол США, викрадення людини і тортури протягом більше 3 років.

3 березня Рудьковському в "Борисполі" вручили підозру. Справа стосується викрадення екс-керівника "Нафтогазвидобування" та вимагання грошей від його рідних.

16 березня суд переніс обрання запобіжного заходу Рудьковському, у нього виявили COVID-19. Екс-міністра звинувачують у викраденні колишнього глави компанії" Нафтогазвидобування " і чинного нардепа Олега Семінського.