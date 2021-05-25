Дело Гладковского-младшего ВАКС передал другому суду

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Апелляционная палата ВАКС направила материалы дела «Оптимумспецдеталь» по обвинению лица в получении 950 тыс. грн неправомерной выгоды за влияние на принятие решения гендиректором ГК «Укрспецэкспорт» для рассмотрения по существу в Соломенский райсуд города Киева

Об этом информирует пресс-служба суда, передает RegioNews.

Отмечается, что 24 мая Апелляционная палата ВАКС рассмотрела представление коллегии судей ВАКС о направлении уголовного производства в другой суд.

По результатам рассмотрения суд удовлетворил представление коллегии судей ВАКС и направил материалы дела для рассмотрения по существу в Соломенский районный суд города Киева.

Решение вступило в законную силу с момента провозглашения, является окончательным и обжалованию не подлежит, - отмечается в сообщении.

Ранее в ходе подготовительного заседания в ВАКС адвокат подозреваемого по делу "Оптимумспецдеталь" Игоря Гладковского, сына бывшего заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, ходатайствовал об определении подсудности другим судом.

Адвокат апеллировал к тому, что Игорь Гладковский не относится к перечню должностных лиц, которые подследственные НАБУ, и просил направить дело в Соломенский суд Киева.

Как сообщалось, 26 апреля дело против Гладковского-младшего направили в суд. Он подозревается в злоупотреблении влиянием.

Напомним, 26 апреля в Украину вернулись Гладковские: после осмотра в аэропорту их отпустили. В тот же день Гладковскому-младшему прокуроры САП вручили обвинение.

Известно, что 22 апреля НАБУ объявило в розыск сына Свинарчука-Гладковского.

21 декабря 2020 года НАБУ объявило подозрение сыну Гладковского. В деле о хищениях в "оборонке” появился новый подозреваемый.

В феврале 2019 года журналисты проекта "Наши деньги” опубликовали расследование, в котором говорится, что Игорь Гладковский - сын бывшего заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-прокладки поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным в 2-4 раза ценам.

3 июня 2020 года САП и НАБУ завершили следствие по делу Олега Гладковского его подозревают в нанесении убытков государству на 17,44 млн грн.