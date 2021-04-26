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26 квітня 2021, 08:11 2353

В Україну повернулися Гладковські: після огляду в аеропорту їх відпустили

26 квітня 2021, 08:11 2353
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Прикордонники зупинили фігуранта справи лише на 5-7 хвилин
Прикордонники зупинили фігуранта справи лише на 5-7 хвилин
Фото: з відкритих джерел
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В Україну повернувся фігурант справи про розкрадання в оборонній галузі Ігор Гладковський. Разом із ним прилетів також і його батько - колишній перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський. Прикордонники "Борисполя" затримали фігуранта справи на кілька хвилин та невдовзі відпустили.

Як передає RegioNews, про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на свої джерела.

Зазначається, що Гладковський прибув в країну рейсом із Франкфурта. На посту в аеропорту "Бориспіль" його зупинили прикордонники на 5-7 хвилин, але в подальшому відпустили.

Нагадаємо, 22 квітня НАБУ оголосило в розшук сина Свинарчука-Гладковського.

21 грудня 2020 року НАБУ оголосило підозру сину Гладковського. У справі про розкрадання в "оборонці” з’явився новий підозрюваний.

У лютому 2019 року журналісти проєкту "Наші гроші” опублікували розслідування, в якому говориться, що Ігор Гладковський - син колишнього заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, разом із Віталієм Жуковим та Андрієм Рогозою через фірми-прокладки поставляли оборонним підприємствам контрабандні російські деталі або деталі з українських військових частин за завищеними в 2-4 рази цінами.

3 червня 2020 року САП і НАБУ завершили слідство у справі Олега Гладковського, його підозрюють у завданні збитків державі на 17,44 млн грн.

НАБУ Олег Гладковський аеропорт прикордонники Ігор Гладковський

 
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