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САП і НАБУ завершили слідство у справі Гладковського
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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
03 червня 2020, 14:58 22

САП і НАБУ завершили слідство у справі Гладковського

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03 червня 2020, 14:58 22
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Його підозрюють у завданні збитків державі на 17,44 млн грн
Фото: скріншот відео
Його підозрюють у завданні збитків державі на 17,44 млн грн

У справі колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського і колишнього заступника міністра оборони Ігоря Павловського антикорупційні органи завершили слідство.

Про це повідомляє пресслужба САП у Facebook, передає RegioNews.

Розслідування за підозрою колишнього першого заступника секретаря РНБО, ексзаступника міністра оборони та директора департаменту Міністерства оборони у завданні 17,44 млн грн збитків державі завершено", - йдеться у повідомленні.

Справа стосується включення до державного оборонного замовлення та подальшої закупівлі коштом державного бюджету вантажних автомобілів за завищеними цінами.

Колишнього заступника міністра оборони звинувачують в справі по розкраданню понад 58 млн грн під час закупівлі палива для потреб Міністерства оборони.

Вказаним особам інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст. 364 Кримінального кодексу України. Також, колишньому посадовцю РНБО інкриміновано внесення недостовірних відомостей до декларації", - повідомляють в антикорупційній прокуратурі.

В пресслужбі зазначили, що досудове розслідування у справі завершене, матеріали кримінального провадження надано підозрюваним для ознайомлення.

Нагадаємо, у минулому році після журналістського розслідування НАБУ відкрило кримінальне провадження проти Олега Гладковського (прізвище до 2014 року - Свинарчук). У жовтні чоловіка заарештували і випустили під заставу, нещодавно Гладковський домігся можливості виїжджати за межі області.


НАБУ САП корупція Укроборонпром Олег Гладковський
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