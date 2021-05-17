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17 травня 2021, 16:18 3

ДТП з українцями в Польщі: померла сьома жертва аварії автобуса

17 травня 2021, 16:18 3
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Постраждала українка померла у неділю вранці уві сні
Постраждала українка померла у неділю вранці уві сні
Фото: ДСНС
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У польському місті Отвоцьк поблизу Варшави померла сьома жертва аварії українського автобуса, яка сталася у ніч проти 6 березня.

Про це повідомляє "Укрінформ" із посиланням на консула посольства України у Польщі Дмитра Горбаня, передає RegioNews.

Причину смерті буде встановлено в результаті розтину, який буде проведено у середу, 19 травня. Після цього тіло загиблої транспортуватиметься в Україну", – повідомив консул.

Він додав, що сім’ю дівчини вже поінформували про смерть. За повідомленнями ЗМІ, померлою є мешканка Хмельницького, 27-річна Анастасія Кочеткова.

Після аварії вона упродовж тривалого часу перебувала у лікарні в Перемишлі у критичному стані.

Після того, як її стан дещо покращився, дівчину перевели до реабілітаційного центру міста Отвоцьк.

Нагадаємо, 6 березня поблизу прикордонного пункту пропуску "Корчова-Краківеь" автобус "Познань-Херсон" потрапив у ДТП, внаслідок чого загинуло 5 людей, а 35 осіб потрапили до лікарень. Всього в автобусі було 57 українців.

Пізніше у поліції назвали попередню причину ДТП з українським автобусом у Польщі поблизу населеного пункту Кашице.

7 березня стало відомо, що в результаті аварії 26 громадян залишаються у лікарнях, 24 українці вирушили додому.

Також повідомлялось, що водія автобуса можуть посадити на 8 років.

Україна автобус ДТП смерть Польща аварія

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