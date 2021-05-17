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17 травня 2021, 14:49 424

На Полтавщині капітально відремонтують 200-метровий міст через річку Псел

17 травня 2021, 14:49 424
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Міст звели в 1984 році й відтоді жодного разу його не оновлювали
Міст звели в 1984 році й відтоді жодного разу його не оновлювали
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Біля села Баранівка Шишацької громади на автошляху Р-42 Лубни – Опішня капітально відремонтують 200-метровий міст через річку Псел. Роботи виконують у межах програми Президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво».

Як повідомив голова Полтавської облдержадміністрації Олег Синєгубов, міст звели в 1984 році й відтоді жодного разу його не оновлювали, пише RegioNews.

Наразі влаштовано тимчасовий об’їзд для пересування транспорту. Нині почалося бетонування проїзної частини до тимчасового мосту, відбувається монтаж прогонової будови та плит перекриття мосту, влаштування опор із трубчастих паль.

Нагадаємо, торік на Полтавщині відремонтували й збудували 337 кілометрів державних і місцевих доріг. Це майже втричі більше, ніж у 2019-му.

Україна Полтава Олег Синєгубов президент велике будівництво

 
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