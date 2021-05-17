У метро Києва через падіння пасажира на колію зупинено рух потягів

Йдеться про станцію "Арсенальна"

Йдеться про станцію "Арсенальна"

Фото з відкритих джерел

У Києві зупинено рух потягів на "червоній" лінії метро. На станції "Арсенальна" пасажир потрапив під потяг.

Про це пише RegioNews з посиланням на прес-службу столичного метрополітену.

"Рух поїздів зупинено. На станції "Арсенальна" пасажир потрапив під потяг. На місце події викликано медиків та правоохоронців", - повідомили у прес-службі метрополітену.

На вхідних дверях станції метро висить вивіска: "Станція закрита з причин потрапляння людини на колію".

У прес-службі зазначили, що про зміни та відновлення руху буде повідомлено додатково.

Раніше повідомлялося, що у метро Києва сталася стрілянина через пасажира без маски.