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17 травня 2021, 13:30 969

У метро Києва через падіння пасажира на колію зупинено рух потягів

17 травня 2021, 13:30 969
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Йдеться про станцію "Арсенальна"
Йдеться про станцію "Арсенальна"
Фото з відкритих джерел
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на русском языке

У Києві зупинено рух потягів на "червоній" лінії метро. На станції "Арсенальна" пасажир потрапив під потяг.

Про це пише RegioNews з посиланням на прес-службу столичного метрополітену.

"Рух поїздів зупинено. На станції "Арсенальна" пасажир потрапив під потяг. На місце події викликано медиків та правоохоронців", - повідомили у прес-службі метрополітену.

На вхідних дверях станції метро висить вивіска: "Станція закрита з причин потрапляння людини на колію".

У прес-службі зазначили, що про зміни та відновлення руху буде повідомлено додатково.

Раніше повідомлялося, що у метро Києва сталася стрілянина через пасажира без маски.

Україна метро Київ поїзд аварія

 
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