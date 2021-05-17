У метро Києва через падіння пасажира на колію зупинено рух потягів
Йдеться про станцію "Арсенальна"
Йдеться про станцію "Арсенальна"
У Києві зупинено рух потягів на "червоній" лінії метро. На станції "Арсенальна" пасажир потрапив під потяг.
Про це пише RegioNews з посиланням на прес-службу столичного метрополітену.
"Рух поїздів зупинено. На станції "Арсенальна" пасажир потрапив під потяг. На місце події викликано медиків та правоохоронців", - повідомили у прес-службі метрополітену.
На вхідних дверях станції метро висить вивіска: "Станція закрита з причин потрапляння людини на колію".
У прес-службі зазначили, що про зміни та відновлення руху буде повідомлено додатково.
Раніше повідомлялося, що у метро Києва сталася стрілянина через пасажира без маски.
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