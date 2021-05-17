В Україні до 30-ї річниці Незалежності планують розробити новий закон про гімн і прапор
Він міститиме певну кодифікацію існуючих постанов про гімн й прапор
Він міститиме певну кодифікацію існуючих постанов про гімн й прапор
В Україні готується новий законопроект про державні символи. Його планують розробити до 30-ї річниці Незалежності.
Про це повідомив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко на брифінгу, пише RegioNews.
"Закон про державні символи готується. Я думаю, що найближчим часом будуть новини щодо нього. Він буде містити певну кодифікацію існуючих постанов про гімн, прапор, закон про гімн”, - сказав Корнієнко.
Він висловив сподівання, що відповідний закон буде ухвалено до 30-ї річниці Незалежності України.
Нагадаємо, 26 січня Рада підтримала законопроект Зеленського про референдум. Згодом глава ВР Дмитро Разумков заявляв, що перший референдум в Україні може відбутися не раніше 2022 року.
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