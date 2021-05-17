08:59  17 мая
В Украине после выходных резко упал суточный показатель COVID-19: что известно
18:06  17 мая
В Полтавской области лучшая ситуация с COVID-вакцинацией в Украине
17:38  17 мая
За сутки в зоне ООС оккупанты совершили два обстрела - штаб
UA | RU
UA | RU
17 мая 2021, 16:18 17

ДТП с украинцами в ​​Польше: умерла седьмая жертва аварии автобуса

17 мая 2021, 16:18 17
Читайте також українською мовою
Пострадавшая украинка умерла в воскресенье утром во сне
Пострадавшая украинка умерла в воскресенье утром во сне
Фото: ГСЧС
Читайте також
українською мовою

В польском городе Отвоцк близи Варшавы умерла седьмая жертва аварии украинского автобуса, которая произошла в ночь на 6 марта.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на консула посольства Украины в Польше Дмитрия Горбаня, передает RegioNews.

Причина смерти будет установлена ​​в результате вскрытия, которое будет проведено в среду, 19 мая. После этого тело погибшей будет транспортироваться в Украину", - сообщил консул.

Он добавил, что семье девушки уже сообщили о смерти. По сообщениям СМИ, умершей является жительница Хмельницкого, 27-летняя Анастасия Кочеткова.

После аварии она на протяжении длительного времени находилась в больнице в Перемышле в критическом состоянии.

После того, как ее состояние несколько улучшилось, девушку перевели в реабилитационный центр города Отвоцк.

Напомним, 6 марта вблизи пограничного пункта пропуска "Корчова-Краковец" автобус Познань-Херсон" попал в ДТП, в результате чего погибло 5 человек, а 35 человек попали в больницы. Всего в автобусе было 57 украинцев.

Позже в полиции назвали предварительную причину ДТП с украинским автобусом в Польше близ населенного пункта Кашице.

7 марта стало известно, что в результате аварии 26 граждан остаются в больницах, 24 украинца отправились домой.

Также сообщалось, что водителя автобуса могут посадить на 8 лет.

Украина автобус ДТП смерть Польша авария

В Украине к 30-й годовщине Независимости планируют разработать новый закон о гимне и флаге
17 мая 2021, 15:54
На Полтавщине капитально отремонтируют 200-метровый мост через реку Псел
17 мая 2021, 14:49
В метро Киева из-за падения пассажира на колею остановлено движение поездов
17 мая 2021, 13:30
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
Тупик на 87-м округе. Три варианта для решения проблемы имени Вирастюка-Шевченко
Футбольная победа вместо объединенных бульваров. Чем власти Ивано-Франковска поздравили жителей с днем города
Все публикации »
Михаил Басараб
Владимир Фесенко
Виктор Небоженко
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua