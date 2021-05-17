ДТП с украинцами в ​​Польше: умерла седьмая жертва аварии автобуса

Пострадавшая украинка умерла в воскресенье утром во сне

Пострадавшая украинка умерла в воскресенье утром во сне

Фото: ГСЧС

В польском городе Отвоцк близи Варшавы умерла седьмая жертва аварии украинского автобуса, которая произошла в ночь на 6 марта.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на консула посольства Украины в Польше Дмитрия Горбаня, передает RegioNews.

Причина смерти будет установлена ​​в результате вскрытия, которое будет проведено в среду, 19 мая. После этого тело погибшей будет транспортироваться в Украину", - сообщил консул.

Он добавил, что семье девушки уже сообщили о смерти. По сообщениям СМИ, умершей является жительница Хмельницкого, 27-летняя Анастасия Кочеткова.

После аварии она на протяжении длительного времени находилась в больнице в Перемышле в критическом состоянии.

После того, как ее состояние несколько улучшилось, девушку перевели в реабилитационный центр города Отвоцк.

Напомним, 6 марта вблизи пограничного пункта пропуска "Корчова-Краковец" автобус Познань-Херсон" попал в ДТП, в результате чего погибло 5 человек, а 35 человек попали в больницы. Всего в автобусе было 57 украинцев.

Позже в полиции назвали предварительную причину ДТП с украинским автобусом в Польше близ населенного пункта Кашице.

7 марта стало известно, что в результате аварии 26 граждан остаются в больницах, 24 украинца отправились домой.

Также сообщалось, что водителя автобуса могут посадить на 8 лет.