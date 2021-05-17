ДТП с украинцами в Польше: умерла седьмая жертва аварии автобуса
В польском городе Отвоцк близи Варшавы умерла седьмая жертва аварии украинского автобуса, которая произошла в ночь на 6 марта.
Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на консула посольства Украины в Польше Дмитрия Горбаня, передает RegioNews.
Причина смерти будет установлена в результате вскрытия, которое будет проведено в среду, 19 мая. После этого тело погибшей будет транспортироваться в Украину", - сообщил консул.
Он добавил, что семье девушки уже сообщили о смерти. По сообщениям СМИ, умершей является жительница Хмельницкого, 27-летняя Анастасия Кочеткова.
После аварии она на протяжении длительного времени находилась в больнице в Перемышле в критическом состоянии.
После того, как ее состояние несколько улучшилось, девушку перевели в реабилитационный центр города Отвоцк.
Напомним, 6 марта вблизи пограничного пункта пропуска "Корчова-Краковец" автобус Познань-Херсон" попал в ДТП, в результате чего погибло 5 человек, а 35 человек попали в больницы. Всего в автобусе было 57 украинцев.
Позже в полиции назвали предварительную причину ДТП с украинским автобусом в Польше близ населенного пункта Кашице.
7 марта стало известно, что в результате аварии 26 граждан остаются в больницах, 24 украинца отправились домой.
Также сообщалось, что водителя автобуса могут посадить на 8 лет.