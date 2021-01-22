Пожежа у Харкові: медики розповіли про стан постраждалих

Один постраждалий знаходиться в опіковому відділенні лікарні швидкої та невідкладної допомоги ім. Мещанінова

Один постраждалий знаходиться в опіковому відділенні лікарні швидкої та невідкладної допомоги ім. Мещанінова

Фото з відкритих джерел

Четверо постраждалих в пожежі в будинку для літніх людей у Харкові перебувають в задовільному стані, ще один – у стабільно тяжкому.

Про це повідомили у пресслужбі Харківської міськради з посиланням на медзаклади, пише RegioNews з посиланням на "Укрінформ".

Один постраждалий знаходиться в опіковому відділенні лікарні швидкої та невідкладної допомоги ім. Мещанінова.

У міськраді відзначили, що йдеться про "чоловіка після інсульту, він погано ходить, отримав 20% опіків тіла".

Наразі його стан стабільно важкий, але чоловік в притомному стані, спілкується з лікарями.

Ще один постраждалий, що був доставлений в токсикологічне відділення 2-ої лікарні, у п’ятницю буде переведений у хоспіс.

Повідомляється, що загрозу отруєння газом зняли і вжили всіх заходів. Наразі триває оформлення документів для переведення в інший заклад.

Стан ще трьох врятованих, яких з пожежі направили в хоспіс 17-ої міської лікарні, медики назвали задовільним. У міськраді запевнили, що людей забезпечили всім необхідним.

Нагадаємо, 21 січня, в Харкові сталася пожежа в будинку престарілих. В результаті інциденту загинули 15 осіб.

Майже одразу на цю подію відреагував президент України Володимир Зеленський. Глава держави вимагає від уряду та силовиків провести розслідування.

Генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила, що попередньою причиною виникнення пожежі в будинку для літніх людей у Харкові було необережне поводження з електронагрівальними приладами.

Як повідомив в.о. мера Харкова Ігор Терехов, будинок для літніх людей у Харкові, де сталася пожежа, працював нелегально.

Згодом стало відомо, що поліція затримала управляючого будинку для літніх людей у Харкові і чатує на власницю, її готуються затримати.

Кабінет Міністрів створив комісію для розслідування пожежі у Харкові, яка має встановити причини пожежі, жертвами якої стали 15 літніх людей.

Також ДБР розслідує можливу недбалість інспекторів ДСНС.