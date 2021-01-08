СБУ також почала розслідування підпільної віп-вакцинації від Covid-19

Справу відкрито за фактом ввезення в Україну ліків під виглядом вакцини

Справу відкрито за фактом ввезення в Україну ліків під виглядом вакцини

Фото з відкритих джерел

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом можливого ввезення в Україну контрабандної вакцини від коронавірусу.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Українські новини.

Слідчі СБУ відкрили справу за фактом ввезення в Україну ліків під виглядом вакцини від коронавірусу.

Справу порушено за частиною 3 статті 321 Кримінального кодексу (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів).

Як стало відомо, після публікацій у ЗМІ розслідування підпільної віп-вакцинації від Covid-19 у Києві розпочало ДБР.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Шмигаль наказав перевірити інформацію про підпільну вакцинацію депутатів від COVID-19. Згідно з планом, затвердженим МОЗ, першу партію вакцин отримають лікарі, які працюють на передовій боротьби з COVID-19. Також президент Зеленський наказав СБУ перевірити, чи дійсно в Україну підпільно ввезли вакцину від коронавірусу. Він заявив, що у держави є чіткий план вакцинації.

Також глава МОЗ заявив, що знав про підпільну вакцинацію чиновників від коронавірусу і повідомив, що йому не пропонували вакцинуватися.

У той же час МОЗ Ізраїлю спростував поставку вакцини для щеплення українських чиновників. На думку ізраїльських чиновників, перевезти вакцину з Ізраїлю в Україну технічно неможливо через відсутність належних умов транспортування.