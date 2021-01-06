У "Медзакупівлях" відповіли Степанову щодо заяви про можливе відсторонення від придбання вакцин

У підприємстві стверджують, що вони можуть законтрактувати вакцини ключових світових виробників

У підприємстві стверджують, що вони можуть законтрактувати вакцини ключових світових виробників

Фото: МОЗ

У державному підприємстві "Медичні закупівлі України" відреагували на слова міністра охорони здоров'я Максима Степанова про дискредитацію України перед міжнародною спільнотою.

Про це пише RegioNews з посиланням на заяву ДП "Медзакупівлі".

Так, в ДП розповіли, що один з виробників вакцин попередив про можливий вихід з перемовин через затягування ухвалення рішення про поставки. У підприємстві стверджують, що вони можуть законтрактувати вакцини ключових світових виробників. У заяві говориться, що Україна має отримати портфель вакцин, і ДП здатне його скласти.

"Наостанок зазначимо щодо можливості відсторонити ДП "Медзакупівлі України” від закупівлі вакцини. Ми звикли діяти прозоро та відкрито... Нам потрібно мати можливість працювати без неправомірного тиску з боку міністра охорони здоров`я", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, раніше Державне підприємство "Медичні закупівлі України" заявило про блокування його діяльності з боку Міністерства охорони здоров’я.

У відповідь на це міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що відомство змінить компанію, яка буде виконувати технічну функцію щодо закупівлі вакцин.