21:00  06 січня
Глава МОЗ заявив, що знав про підпільну вакцинацію чиновників від коронавірусу
19:41  06 січня
Мер Черкас Бондаренко виступив проти введення локдауну у місті
19:02  06 січня
Бойовики на Донбасі тричі обстріляли ЗСУ
UA | RU
UA | RU
06 січня 2021, 20:04 16

У "Медзакупівлях" відповіли Степанову щодо заяви про можливе відсторонення від придбання вакцин

06 січня 2021, 20:04 16
Читайте также на русском языке
У підприємстві стверджують, що вони можуть законтрактувати вакцини ключових світових виробників
У підприємстві стверджують, що вони можуть законтрактувати вакцини ключових світових виробників
Фото: МОЗ
Читайте также
на русском языке

У державному підприємстві "Медичні закупівлі України" відреагували на слова міністра охорони здоров'я Максима Степанова про дискредитацію України перед міжнародною спільнотою.

Про це пише RegioNews з посиланням на заяву ДП "Медзакупівлі".

Так, в ДП розповіли, що один з виробників вакцин попередив про можливий вихід з перемовин через затягування ухвалення рішення про поставки. У підприємстві стверджують, що вони можуть законтрактувати вакцини ключових світових виробників. У заяві говориться, що Україна має отримати портфель вакцин, і ДП здатне його скласти.

"Наостанок зазначимо щодо можливості відсторонити ДП "Медзакупівлі України” від закупівлі вакцини. Ми звикли діяти прозоро та відкрито... Нам потрібно мати можливість працювати без неправомірного тиску з боку міністра охорони здоров`я", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, раніше Державне підприємство "Медичні закупівлі України" заявило про блокування його діяльності з боку Міністерства охорони здоров’я.

У відповідь на це міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що відомство змінить компанію, яка буде виконувати технічну функцію щодо закупівлі вакцин.

коронавірус Україна вакцина міністр МОЗ
Підписуйтесь на RegioNews
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
Всі відео »
Мер Чернівців Роман Клічук: "Я людина, яка не сприймає жодний шантаж"
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме Волинську облраду
Всі публікації »
Ігор Попов
Сергій Гайдай
Валентин Кім
Всі блоги »