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06 січня 2021, 15:35 562

Шмигаль наказав перевірити інформацію про підпільну вакцинацію депутатів від COVID-19

06 січня 2021, 15:35 562
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Згідно з планом, затвердженим МОЗ, першу партію вакцин отримають лікарі, які працюють на передовій боротьби з COVID-19
Згідно з планом, затвердженим МОЗ, першу партію вакцин отримають лікарі, які працюють на передовій боротьби з COVID-19
Фото з відкритих джерел
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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив МОЗ та МВС перевірити інформацію про можливу підпільну вакцинацію від коронавірусу народних депутатів і топ-чиновників.

Про це глава уряду повідомив сьогодні, 6 січня, пише RegioNews.

"Доручив МОЗ та МВС перевірити інформацію, опубліковану в ЗМІ, про можливу підпільну вакцинацію препаратами невідомого походження. І одразу повідомлю свою позицію", — написав Шмигаль в Telegram.

Він додав, що згідно з планом, затвердженим МОЗ, першу партію вакцин отримають лікарі, які працюють на передовій боротьби з COVID-19.

"Сам буду вакцинуватися за свій рахунок у другу або третю чергу, коли офіційно зареєстрована вакцина надійде до клініки", - заявив прем'єр.

Шмигаль нагадав, що Україна зараз очікує першу партію вакцин — 1,9 млн доз Sinovac Biotech. Крім цього, за його словами, керівництво країни проводить переговори з іншими світовими виробниками вакцин, які пройшли клінічні випробування.

Поки жодна з вакцин від COVID-19 не сертифікована в Україні. Тому Шмигаль висловив упевненість, що "жодна свідома людина не буде вакцинуватися препаратами невідомого походження".

Раніше в МОЗ повідомили, що Україна не буде реєструвати та використовувати російську вакцину.

прем'єр
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