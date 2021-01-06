Шмигаль наказав перевірити інформацію про підпільну вакцинацію депутатів від COVID-19

Згідно з планом, затвердженим МОЗ, першу партію вакцин отримають лікарі, які працюють на передовій боротьби з COVID-19

Згідно з планом, затвердженим МОЗ, першу партію вакцин отримають лікарі, які працюють на передовій боротьби з COVID-19

Фото з відкритих джерел

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив МОЗ та МВС перевірити інформацію про можливу підпільну вакцинацію від коронавірусу народних депутатів і топ-чиновників.

Про це глава уряду повідомив сьогодні, 6 січня, пише RegioNews.

"Доручив МОЗ та МВС перевірити інформацію, опубліковану в ЗМІ, про можливу підпільну вакцинацію препаратами невідомого походження. І одразу повідомлю свою позицію", — написав Шмигаль в Telegram.

Він додав, що згідно з планом, затвердженим МОЗ, першу партію вакцин отримають лікарі, які працюють на передовій боротьби з COVID-19.

"Сам буду вакцинуватися за свій рахунок у другу або третю чергу, коли офіційно зареєстрована вакцина надійде до клініки", - заявив прем'єр.

Шмигаль нагадав, що Україна зараз очікує першу партію вакцин — 1,9 млн доз Sinovac Biotech. Крім цього, за його словами, керівництво країни проводить переговори з іншими світовими виробниками вакцин, які пройшли клінічні випробування.

Поки жодна з вакцин від COVID-19 не сертифікована в Україні. Тому Шмигаль висловив упевненість, що "жодна свідома людина не буде вакцинуватися препаратами невідомого походження".

Раніше в МОЗ повідомили, що Україна не буде реєструвати та використовувати російську вакцину.