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08 січня 2021, 14:32 9

Після публікацій у ЗМІ розслідування підпільної віп-вакцинації від Covid-19 у Києві розпочало ДБР

08 січня 2021, 14:32 9
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Слідчі ДБР збирають інформацію з цього питання і опитують свідків
Слідчі ДБР збирають інформацію з цього питання і опитують свідків
Фото з відкритих джерел
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На публікації про таємну вакцинацію від коронавірусу в Києві за астрономічними цінами відреагувало Державне бюро розслідувань. Відомство почало розслідування нелегальної вакцинації препаратом BioNTech/Pfizer.

Про це повідомили "Стране" в ДБР, передає RegioNews.

Зараз слідчі збирають інформацію з цього питання, опитують свідків.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Шмигаль наказав перевірити інформацію про підпільну вакцинації депутатів від COVID-19. Згідно з планом, затвердженим МОЗ, першу партію вакцин отримають лікарі, які працюють на передовій боротьби з COVID-19. Також президент Зеленський наказав СБУ перевірити, чи дійсно в Україну підпільно ввезли вакцину від коронавірусу. Він заявив, що у держави є чіткий план вакцинації.

Також глава МОЗ заявив, що знав про підпільну вакцинацію чиновників від коронавірусу і повідомив, що йому не пропонували вакцинуватися.

У той же час МОЗ Ізраїлю спростував поставку вакцини для щеплення українських чиновників. На думку ізраїльських чиновників, перевезти вакцину з Ізраїлю в Україну технічно неможливо через відсутність належних умов транспортування

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