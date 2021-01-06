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Глава МОЗ заявив, що знав про підпільну вакцинацію чиновників від коронавірусу
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06 січня 2021, 21:00 3198

Глава МОЗ заявив, що знав про підпільну вакцинацію чиновників від коронавірусу

06 січня 2021, 21:00 3198
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Він сообщил, що йому вакцинуватися не пропонували
Він сообщил, що йому вакцинуватися не пропонували
Фото: МОЗ
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Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що ще 4-5 січня чув інформацію про те, що на базі однієї з клінік Києва нібито проводять підпільну вакцинацію від коронавірусу контрабандним препаратом.

Про це глава МОЗ сказав в коментарі виданню "Страна", пише RegioNews.

Він зазначив, що чув про це "без подробиць", іще до публікації відповідної інформації в ЗМІ.

"Мені особисто вакцинуватися не пропонували. Думаю, наслідки були б серйозними, тому, певно, не наважилися", — заявив Степанов.

За його словами, якщо в Україну дійсно потрапила вакцина, то це могло статися тільки контрабандним шляхом. Так, міністр підкреслив, що офіційно жодну вакцину від COVID-19 від жодного виробника в країну не завозили й не реєстрували.

Відомо, що раніше бізнесмен Михайло Бродський заявив, що низка народних депутатів і представників уряду таємно вакцинувалися проти COVID-19 нелегально ввезеною в Україну з Ізраїлю вакциною Pfizer. За його даними, вони платили за щеплення по 2,5 тисячі євро. За його словами, серед щеплених — нардеп Михайло Радуцький і прем'єр Денис Шмигаль.

Нагадаємо, 6 січня прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив МОЗ та МВС перевірити інформацію про можливу підпільної вакцинації від коронавірусу народних депутатів і топ-чиновників.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський доручив СБУ перевірити інформацію про контрабандну вакцину від коронавірусу в Україні.

коронавірус Україна вакцина міністр Міністерство
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