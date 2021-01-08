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08 января 2021, 17:06 23

СБУ также начала расследование подпольной вип-вакцинации от Covid-19

08 января 2021, 17:06 23
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Дело открыто по факту ввоза в Украину лекарства под видом вакцины
Дело открыто по факту ввоза в Украину лекарства под видом вакцины
Фото из открытых источников
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Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту возможного ввоза в Украину контрабандной вакцины от коронавируса.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Українські новини.

Следователи СБУ открыли дело по факту ввоза в Украину лекарства под видом вакцины от коронавируса.

Дело открыто по части 3 статьи 321 Уголовного кодекса (незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт ядовитых или сильнодействующих веществ или ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств).

Как стало известно, после публикаций в СМИ расследование подпольной вип-вакцинации от Covid-19 в Киеве начало ГБР.

Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр Шмыгаль приказал проверить информацию о подпольной вакцинации депутатов от COVID-19. Согласно плану, утвержденному Минздравом, первую партию вакцин получат врачи, работающие на передовой борьбы с COVID-19. Также президент Зеленский приказал СБУ проверить, действительно ли в Украину подпольно ввезли вакцину от коронавируса. Он заявил, что у государства есть четкий план вакцинации.

Также глава Минздрава заявил, что знал о подпольной вакцинации чиновников от коронавируса и сообщил, что ему не предлагали вакцинироваться.

В то же время Минздрав Израиля опроверг поставку вакцины для прививки украинских чиновников. По мнению израильских чиновников, перевезти вакцину из Израиля в Украину технически невозможно из-за отсутствия надлежащих условий транспортировки.

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