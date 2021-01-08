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08 січня 2021, 11:44 11

Степанов підтвердив початок реєстрації російської вакцини від COVID-19 в Україні

08 січня 2021, 11:44 11
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Про якість препарату йтиметься після розгляду усіх необхідних документів
Про якість препарату йтиметься після розгляду усіх необхідних документів
Фото: скріншот брифінгу Максима Степанова
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Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, через які перевірки має пройти російська вакцина від коронавірусу "Спутнік V", аби потрапити на ринок України, а поки що є тільки заявка.

Про це повідомив Максим Степанов на щоденному ранковому брифінгу, передає RegioNews.

Міністр розповів, що 6 січня харківська компанія "Біолік" лише подала заявку до Державного експертного центру на дозвіл продавати в Україні російську вакцину.

Але крім цього, за словами Степанова, компанія ще повинна подати реєстраційну форму, а також досьє, в якому має бути чітко доведена безпечність препарату та показані результати трьох фаз клінічних випробувань.

За результатами усіх цих подань, продовжує голова МОЗ, можливо буде говорити про якість препарату.

Нарешті ми хоч побачимо не якісь там політичні гасла, а що таке ця російська вакцина. Це єдиний лікарський засіб, російська вакцина "Спутнік", навколо якого є така кількість політики. Це зрозуміло, тому що Російська Федерація завжди використовувала будь-яку можливість у своїй гібридній війні, - сказав Степанов.

Він висловив упевненість, що Україна здатна забезпечити себе вакциною від Covid-19 від провідних світових виробників, які подають заявки відкрито і якісно, "не влаштовуючи інформаційну війну".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ДП "Медзакупівлі" стверджує, що для придбання російської вакцини від COVID немає раціональних підстав.

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