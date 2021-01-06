12:35  06 січня
У НАЗК сказали, які помилки в заповненні декларації можуть призвести до її перевірки
19:41  06 січня
Мер Черкас Бондаренко виступив проти введення локдауну у місті
19:02  06 січня
Бойовики на Донбасі тричі обстріляли ЗСУ
UA | RU
UA | RU
06 січня 2021, 18:45 10

Зеленський наказав СБУ перевірити, чи дійсно в Україну підпільно ввезли вакцину від коронавірусу

06 січня 2021, 18:45 10
Читайте также на русском языке
Президент заявив, що у держави є чіткий план вакцинації
Президент заявив, що у держави є чіткий план вакцинації
Фото: Офіс президента
Читайте также
на русском языке

Президент Володимир Зеленський доручив СБУ перевірити інформацію про контрабандну вакцину від коронавірусу в Україні.

Як передає RegioNews, про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"Доручив Службі безпеки та іншим правоохоронним органам негайно перевірити інформацію про нібито ввезеня в Україну контрабандою вакцини від коронавірусу. Якщо хтось дійсно додумався таємно і з порушенням закону ввезти вакцину для продажу, реакція повинна бути максимально жорсткою", — заявив Зеленський.

Президент додав, що у держави є чіткий план вакцинації.

"Спочатку щеплення отримають люди з груп ризику та ті, хто на передовій у боротьбі з ковідом. За контрабанду і контрафакт повинно бути покарання", — підкреслив він.

Нагадаємо, 6 січня стало відомо, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив МОЗ та МВС перевірити інформацію про можливу підпільної вакцинації від коронавірусу народних депутатів і топ-чиновників.

коронавірус Україна вакцина контрабанда президент
Підписуйтесь на RegioNews
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
Всі відео »
Мер Чернівців Роман Клічук: "Я людина, яка не сприймає жодний шантаж"
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме Волинську облраду
Всі публікації »
Ігор Попов
Сергій Гайдай
Валентин Кім
Всі блоги »