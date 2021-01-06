Зеленський наказав СБУ перевірити, чи дійсно в Україну підпільно ввезли вакцину від коронавірусу

Президент заявив, що у держави є чіткий план вакцинації

Президент заявив, що у держави є чіткий план вакцинації

Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський доручив СБУ перевірити інформацію про контрабандну вакцину від коронавірусу в Україні.

Як передає RegioNews, про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"Доручив Службі безпеки та іншим правоохоронним органам негайно перевірити інформацію про нібито ввезеня в Україну контрабандою вакцини від коронавірусу. Якщо хтось дійсно додумався таємно і з порушенням закону ввезти вакцину для продажу, реакція повинна бути максимально жорсткою", — заявив Зеленський.

Президент додав, що у держави є чіткий план вакцинації.

"Спочатку щеплення отримають люди з груп ризику та ті, хто на передовій у боротьбі з ковідом. За контрабанду і контрафакт повинно бути покарання", — підкреслив він.

Нагадаємо, 6 січня стало відомо, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив МОЗ та МВС перевірити інформацію про можливу підпільної вакцинації від коронавірусу народних депутатів і топ-чиновників.