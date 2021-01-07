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07 січня 2021, 17:00 6

Мінздоров`я Ізраїлю заперечило постачання вакцини для щеплення українських чиновників

07 січня 2021, 17:00 6
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На думку ізраїльських посадовців, перевезти вакцину з Ізраїлю в Україну технічно неможливо через відсутність належних умов транспортування
На думку ізраїльських посадовців, перевезти вакцину з Ізраїлю в Україну технічно неможливо через відсутність належних умов транспортування
Фото з відкритих джерел
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У Міністерстві охорони здоров'я Ізраїлю заперечили контрабанду чи таємне постачання вакцин від коронавірусу для підпільної вакцинації українських чиновників.

Про це повідомило BBC News, передає RegioNews.

Речник ізраїльського міністра охорони здоров'я Юлія Едельштейна у розмові з журналістами BBC News виключив можливість того, що вакцини ввозили з Ізраїлю.

Вакцини вимагають глибокого заморожування. Неможливо, щоб хтось їх непомітно транспортував", - запевнили у міністерстві.

Там також додали, що наразі не планують починати офіційне розслідування через повідомлення в українській пресі.

Нагадаємо, 6 січня прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив МОЗ та МВС перевірити інформацію про можливу підпільної вакцинації від коронавірусу народних депутатів і топ-чиновників.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський доручив СБУ перевірити інформацію про контрабандну вакцину від коронавірусу в Україні.

Своєю чергою міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що ще 4-5 січня чув інформацію про те, що на базі однієї з клінік Києва нібито проводять підпільну вакцинацію від коронавірусу контрабандним препаратом.

коронавірус Україна вакцина чиновники Ізраїль скандал
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