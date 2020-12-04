"Київського терориста" Карімова перевели із СІЗО до психлікарні
Печерський районний суд Києва змінив запобіжний захід Сухробу Карімову, який 3 серпня захопив приміщення банку у столичному торговому центрі "Леонардо" та погрожував влаштувати вибух.
Про це "Українській правді” повідомила речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець, передає RegioNews.
4 грудня суд задовольнив клопотання прокурорів та змінив запобіжний захід із тримання під вартою на поміщення до спецзакладу надання психіатричної допомоги у Глевасі в умовах, що виключають його небезпечну поведінку", - розповіла вона.
Максимець зазначила, що рішення було ухвалено із огляду на результати психолого-психіатричної експертизи стану Карімова.
Нагадаємо, 3 серпня у центрі Києва невідомий погрожував підірвати приміщення банку. Працівники поліції вели переговори з терористом.
Пізніше з'явилося фото і інформація про особу терориста, ним виявився громадянин Узбекистану. Керівництво операції повністю взяла на себе СБУ, введений в дію план "Бумеранг".
За даними ЗМІ, "київський терорист" вимагав 40 тисяч гривень. Силовики провели спецоперацію по знешкодженню зловмисника і затримали "київського терориста". Пізніше стало відомо, що терорист з 10 років стоїть на обліку у психлікарні.