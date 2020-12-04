17:36  04 грудня
"Слуга народу” Олександр Самойленко очолив Херсонську обласну раду
17:49  04 грудня
У Зеленського заявили, що рішення Ради щодо брехні в деклараціях буде переглянуто
17:59  04 грудня
Ворожий снайпер на Донбасі поранив нашого захисника
UA | RU
UA | RU
04 грудня 2020, 19:19 7

"Київського терориста" Карімова перевели із СІЗО до психлікарні

04 грудня 2020, 19:19 7
Читайте также на русском языке
Влітку він погрожував підірвати столичний торговий центр
Влітку він погрожував підірвати столичний торговий центр
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

Печерський районний суд Києва змінив запобіжний захід Сухробу Карімову, який 3 серпня захопив приміщення банку у столичному торговому центрі "Леонардо" та погрожував влаштувати вибух.

Про це "Українській правді” повідомила речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець, передає RegioNews.

4 грудня суд задовольнив клопотання прокурорів та змінив запобіжний захід із тримання під вартою на поміщення до спецзакладу надання психіатричної допомоги у Глевасі в умовах, що виключають його небезпечну поведінку", - розповіла вона.

Максимець зазначила, що рішення було ухвалено із огляду на результати психолого-психіатричної експертизи стану Карімова.

Нагадаємо, 3 серпня у центрі Києва невідомий погрожував підірвати приміщення банку. Працівники поліції вели переговори з терористом.

Пізніше з'явилося фото і інформація про особу терориста, ним виявився громадянин Узбекистану. Керівництво операції повністю взяла на себе СБУ, введений в дію план "Бумеранг".

За даними ЗМІ, "київський терорист" вимагав 40 тисяч гривень. Силовики провели спецоперацію по знешкодженню зловмисника і затримали "київського терориста". Пізніше стало відомо, що терорист з 10 років стоїть на обліку у психлікарні.

5 серпня "київського терориста" заарештували на два місяці.

Київ терорист суд СІЗО психлікарня
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Російська мова більше не має статус "регіональної" на Одещині: рішення суду
04 грудня 2020, 18:49
Суд поновив на посаді в МВС екскомандира "Беркуту"
04 грудня 2020, 18:20
Результати конкурсу на ескіз великого Державного Герба України просять скасувати
04 грудня 2020, 17:49
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
02 грудня 2020
В Україні скасували карантин вихідного дня
01 грудня 2020
Секс-скандали в Раді: хто, кому і за скільки
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
Всі відео »
Токсичний ендшпіль: як відчайдушне бажання Татарова утриматися в кріслі топить його шефа Єрмака
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме новообрану Тернопільську облраду
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Таран
Єгор Соболєв
Всі блоги »