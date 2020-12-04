Суд поновив на посаді в МВС екскомандира "Беркуту"

Його звинувачували у вчиненні злочиныв під час подій Майдану

Його звинувачували у вчиненні злочиныв під час подій Майдану

Фото: Facebook

Ухвала суду оприлюднена в Єдиному реєстрі судових рішень, передає RegioNews.

Суд вирішив: адміністративний позов ... до Головного управління МВС України в Харківській області, Головного управління Національної поліції України в Харківській області про визнання незаконним та скасування наказу, поновлення на посаді, зобов`язання вчинити певні дії, стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу - задовольнити частково", - йдеться у Ухвалі.

Суд ухвалив скасувати наказ Головного управління МВС України в Харківській області №604 від 6 листопада 2015 року, яким капітана міліції і командира оперативної роти №2 батальйону міліції громадської безпеки особливого призначення ГУ МВС України в Харківській області було звільнено з органів внутрішніх справ.

Його поновили на посаді з цієї самої дати. Також суд розпорядився стягнути з МВС України середній заробіток за час "вимушеного прогулу" у розмірі 11 297,20 грн. Це рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що колишній прокурор постане перед судом у справі Майдану.