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04 грудня 2020, 18:20 174

Суд поновив на посаді в МВС екскомандира "Беркуту"

04 грудня 2020, 18:20 174
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Його звинувачували у вчиненні злочиныв під час подій Майдану
Фото: Facebook
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Харківський окружний адміністративний суд поновив на посаді в МВС колишнього командира харківської роти "Беркуту" Віктора Шаповалова.

Ухвала суду оприлюднена в Єдиному реєстрі судових рішень, передає RegioNews.

Суд вирішив: адміністративний позов ... до Головного управління МВС України в Харківській області, Головного управління Національної поліції України в Харківській області про визнання незаконним та скасування наказу, поновлення на посаді, зобов`язання вчинити певні дії, стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу - задовольнити частково", - йдеться у Ухвалі.

Суд ухвалив скасувати наказ Головного управління МВС України в Харківській області №604 від 6 листопада 2015 року, яким капітана міліції і командира оперативної роти №2 батальйону міліції громадської безпеки особливого призначення ГУ МВС України в Харківській області було звільнено з органів внутрішніх справ.

Його поновили на посаді з цієї самої дати. Також суд розпорядився стягнути з МВС України середній заробіток за час "вимушеного прогулу" у розмірі 11 297,20 грн. Це рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що колишній прокурор постане перед судом у справі Майдану.

суд злочин Революція Гідності Харьків Беркут
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