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04 грудня 2020, 17:49 6

Результати конкурсу на ескіз великого Державного Герба України просять скасувати

04 грудня 2020, 17:49 6
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Позов з такими вимогами надійшов до Окружного адмінсуду Києва
Позов з такими вимогами надійшов до Окружного адмінсуду Києва
Фото Укрінформ
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Разом з позовною заявою до суду подане клопотання про витребування доказів у Міністерства культури про здійснення всебічного суспільного обговорення ескізу, а саме: план заходів  та  дату інформаційного оголошення про обговорення, кількість зареєстрованих учасників обговорення, а також висновки та рекомендації оргкомітету.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ОАСК.

Суд просять визнати нечинним результат конкурсу "На кращий ескіз великого Державного Герба України" та нормативно-правовий акт, яким затверджено відповідний результат. Про це йдеться у позовних вимогах адміністративного позову, що надійшов до Окружного адміністративного суду міста Києва.

Також ОАСК просять визнати цей конкурс, проведений Мінкультури та інформполітики, таким, що був проведений з порушенням. Зокрема, з порушенням постанови КМУ, згідно з якою Уряд зобов’язав Мінкульт забезпечити суспільне обговорення ескізу.

Водночас, разом з позовною заявою до суду було подане клопотання про витребування доказів, де позивач просить суд витребувати у Міністерства документи про здійснення всебічного суспільного обговорення ескізу, а саме: план заходів та дату інформаційного оголошення про обговорення, кількість зареєстрованих учасників обговорення, а також висновки та рекомендації оргкомітету.

Наразі Окружний адміністративний суд міста Києва вирішує питання про відкриття провадження за цим адміністративним позовом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що конкурс на кращий ескіз великого герба завершився, оголосили переможця.

Мінкульт конкурс герб суд оаск
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