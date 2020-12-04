"Киевского террориста" Каримова перевели из СИЗО в психбольницу

Летом он угрожал взорвать столичный торговый центр

Летом он угрожал взорвать столичный торговый центр

Фото: Нацполиция

Печерский районный суд Киева изменил меру пресечения Сухробу Каримову, который 3 августа захватил помещение банка в столичном торговом центре "Леонардо" и угрожал устроить взрыв.

Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец, передает RegioNews.

4 декабря суд удовлетворил ходатайство прокуроров и изменил меру пресечения с содержания под стражей на помещение в спецучреждение оказания психиатрической помощи в Глевахе в условиях, исключающих его опасное поведение", - рассказала она.

Максимец отметила, что решение было принято с учетом результатов психолого-психиатрической экспертизы состояния Каримова.

Напомним, 3 августа в центре Киева неизвестный угрожал взорвать помещение банка. Работники полиции вели переговоры с террористом.

Позже появилось фото и информация о личности террориста, им оказался гражданин Узбекистана. Руководство операции полностью взяла на себя СБУ, введен в действие план "Бумеранг".

По данным СМИ, "киевский террорист" требовал 40 тысяч гривен. Силовики провели спецоперацию по обезвреживанию злоумышленника и задержали "киевского террориста". Позже стало известно, что террорист с 10 лет стоит на учете в психбольнице.

5 августа "киевского террориста" арестовали на два месяца.