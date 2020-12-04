Російська мова більше не має статус "регіональної" на Одещині: рішення суду

Йдеться про скасування рішення, ухваленого у 2012 році

Йдеться про скасування рішення, ухваленого у 2012 році

Рixabay

Одеський окружний адмінсуд задовольнив позов громадського діяча Святослава Літинського щодо скасування рішення Одеської облради, ухваленого у 2012 році, про надання російській мові статусу «регіональної».

Про це йдеться у повідомленні на Facebook-сторінці доктора філософії Літинського, пише RegioNews.

"Два роки ми стукали у ці двері… і вони відчинилися! В Одеській області скасовано рішення облради про регіональну мову. Відповідне рішення виніс окружний адміністративний суд. Відтепер усі посилання на рішення обласної ради про впровадження регіональної мови є нікчемними", — написав він у соцмережі.

Літинский також нагадав, що раніше домігся "скасування регіональної мови у місті Одесі".

УРАА!!! Два роки ми стукали у ці двері... і вони відчинилися! В Одеській області (рішення облради) - скасовано... Posted by Святослав Літинський on Friday, December 4, 2020

Нагадаємо, мовний омбудсмен просить скасувати рішення про функціонування регіональних мов.