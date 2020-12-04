17:36  04 грудня
"Слуга народу” Олександр Самойленко очолив Херсонську обласну раду
17:49  04 грудня
У Зеленського заявили, що рішення Ради щодо брехні в деклараціях буде переглянуто
17:59  04 грудня
Ворожий снайпер на Донбасі поранив нашого захисника
UA | RU
UA | RU
04 грудня 2020, 18:49 5

Російська мова більше не має статус "регіональної" на Одещині: рішення суду

04 грудня 2020, 18:49 5
Читайте также на русском языке
Йдеться про скасування рішення, ухваленого у 2012 році
Йдеться про скасування рішення, ухваленого у 2012 році
Рixabay
Читайте также
на русском языке

Одеський окружний адмінсуд задовольнив позов громадського діяча Святослава Літинського щодо скасування рішення Одеської облради, ухваленого у 2012 році, про надання російській мові статусу «регіональної».

Про це йдеться у повідомленні на Facebook-сторінці доктора філософії Літинського, пише RegioNews.

"Два роки ми стукали у ці двері… і вони відчинилися! В Одеській області скасовано рішення облради про регіональну мову. Відповідне рішення виніс окружний адміністративний суд. Відтепер усі посилання на рішення обласної ради про впровадження регіональної мови є нікчемними", — написав він у соцмережі.

Літинский також нагадав, що раніше домігся "скасування регіональної мови у місті Одесі".

УРАА!!! Два роки ми стукали у ці двері... і вони відчинилися! В Одеській області (рішення облради) - скасовано...

Posted by Святослав Літинський on Friday, December 4, 2020

Нагадаємо, мовний омбудсмен просить скасувати рішення про функціонування регіональних мов.

суд Україна мова рішення Одеська область
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
02 грудня 2020
В Україні скасували карантин вихідного дня
01 грудня 2020
Секс-скандали в Раді: хто, кому і за скільки
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
Всі відео »
Токсичний ендшпіль: як відчайдушне бажання Татарова утриматися в кріслі топить його шефа Єрмака
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме новообрану Тернопільську облраду
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Таран
Єгор Соболєв
Всі блоги »