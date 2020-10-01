Пожежа на Луганщині: вогонь охопив КПВВ "Станиця Луганська"
На КПВВ уже частково пошкоджено елементи інфраструктури
На КПВВ уже частково пошкоджено елементи інфраструктури
Рятувальники намагаються загасити приміщення у пункті пропуску «Станиця Луганська», усіх цивільних виведено на безпечну відстань.
Про це пише RegioNews з посиланням на Держприкордонслужбу України.
На місце прибули пожежні команди ДСНС, з якими прикордонники вживають усіх заходів для локалізації займання. Ситуацію також ускладнюють сильні пориви вітру.
Нагадаємо, що через пожежу та загрозу детонації боєприпасів пропуск у КПВВ тимчасово припинений за рішенням командувача ООС.
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