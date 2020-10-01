Пожежа на Луганщині: вогонь охопив КПВВ "Станиця Луганська"

На КПВВ уже частково пошкоджено елементи інфраструктури

На КПВВ уже частково пошкоджено елементи інфраструктури

Фото: Держприкордонслужба України

Рятувальники намагаються загасити приміщення у пункті пропуску «Станиця Луганська», усіх цивільних виведено на безпечну відстань.

Про це пише RegioNews з посиланням на Держприкордонслужбу України.

На місце прибули пожежні команди ДСНС, з якими прикордонники вживають усіх заходів для локалізації займання. Ситуацію також ускладнюють сильні пориви вітру.

Нагадаємо, що через пожежу та загрозу детонації боєприпасів пропуск у КПВВ тимчасово припинений за рішенням командувача ООС.