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01 жовтня 2020, 15:52 9

Пожежа на Луганщині: вогонь охопив КПВВ "Станиця Луганська"

01 жовтня 2020, 15:52 9
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На КПВВ уже частково пошкоджено елементи інфраструктури
Фото: Держприкордонслужба України
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Рятувальники намагаються загасити приміщення у пункті пропуску «Станиця Луганська», усіх цивільних виведено на безпечну відстань.

Про це пише RegioNews з посиланням на Держприкордонслужбу України.

На місце прибули пожежні команди ДСНС, з якими прикордонники вживають усіх заходів для локалізації займання. Ситуацію також ускладнюють сильні пориви вітру.

Нагадаємо, що через пожежу та загрозу детонації боєприпасів пропуск у КПВВ тимчасово припинений за рішенням командувача ООС.

пожежа прикордонники КПВВ Луганщина вогонь рятувальники ДСНС Луганська область
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