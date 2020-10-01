Уряд сьогодні збереться на засідання через пожежі на Луганщині

На Луганщині вже ліквідовано 116 осередків пожеж

На Луганщині вже ліквідовано 116 осередків пожеж

Фото з відкритих джерел

У четвер, 1 жовтня, відбудеться чергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Комісія розгляне ситуацію з лісовими пожежами в Луганській області.

Про це передає RegioNews з посиланням на "РБК-Україна".

"Сьогодні буде чергове засідання комісії, яке проходить щочетверга, і де визначають зони карантину. Одне з питань - ситуація в Луганській області з приводу пожеж", - розповів співрозмовник видання.

Як повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий під час брифінгу у селі Сиротине під Сіверськодонецьком Луганської області, до ліквідації пожеж залучені майже 2 тисячі осіб та 200 одиниць техніки.

Своєю чергою, голова ДСНС Микола Чечоткін заявив, що зараз основні зусилля ДСНС зосереджені на роботі в населених пунктах. За його словами не допущено поширення вогню на завод "Азот", магістральну газопровідну станцію. Ліквідовано пожежі з мінімальними наслідками на заводі антисептиків, складі побутової хімії.

Нагадаємо, 30 вересня на Луганщині виникло загоряння сухої трави та лісової підстилки одночасно у багатьох місцях, через лісові пожежі евакуюють мешканців двох сіл.

Згодом стало відомо, що загинули 4 людини, у підпалі звинувачують бойовиків, вогнем охоплено понад 10 тисяч гектарів.

На пожежі на Луганщині відреагували в Офісі президента, Нацполіції та Генпрокуратурі. Президент доручив Генпрокурору Венедіктовій розібратися з причинами пожеж на Луганщині.

Урядова група на чолі з Сергієм Яровим вилетіла на місце пожеж у Луганській області, вона вивчатиме усі обставини пожеж безпосередньо на місці.

Згодом масштабні пожежі в Луганській області визначили надзвичайною ситуацією.