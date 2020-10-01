У Станиці Луганській лунають вибухи і горить ціла вулиця

Ситуація в населеному пункті дуже складна

Ситуація в населеному пункті дуже складна

Фото: Facebook

Внаслідок пожеж у Луганській області в населеному пункті Станиця Луганська на лінії розмежування горять майже всі будинки на вулиці Донецькій.

Про це повідомляє Станично-Луганська РДА в Facebook, передає RegioNews.

Палають майже всі будинки на вулиці Донецька. Гасіння пожеж ускладнюється тим, що протягом 2014-2016 років ця вулиця дуже щільно обстрілювалась бойовиками, внаслідок чого там залишилось багато вибухонебезпечних предметів, які зараз детонують через високу температуру, чим загрожують життю рятувальників та людей, які знаходяться поруч”, - йдеться в повідомленні.

Крім того, потужними поривами вітру полум’я перекидається через залізничний насип до вулиці Лебединського.

Нагадаємо, 30 сентября на Луганщине произошло возгорание сухой травы и лесной подстилки одновременно во многих местах, из-за лесных пожаров эвакуируют жителей двух сел.

Позже стало известно, что погибли 4 человека, в поджоге обвиняют боевиков, огнем охвачено более 10 тысяч гектаров.

На пожары на Луганщине отреагировали в Офисе президента, Нацполиции и Генпрокуратуре. Президент поручил Генпрокурору Венедиктовой разобраться с причинами пожаров на Луганщине.

Правительственная группа во главе с Сергеем Яровым вылетела на место пожаров в Луганской области, она будет изучать все обстоятельства пожаров непосредственно на месте.

Позже масштабные пожары в Луганской области определили чрезвычайной ситуацией.