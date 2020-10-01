У Станиці Луганській лунають вибухи і горить ціла вулиця
Внаслідок пожеж у Луганській області в населеному пункті Станиця Луганська на лінії розмежування горять майже всі будинки на вулиці Донецькій.
Про це повідомляє Станично-Луганська РДА в Facebook, передає RegioNews.
Палають майже всі будинки на вулиці Донецька. Гасіння пожеж ускладнюється тим, що протягом 2014-2016 років ця вулиця дуже щільно обстрілювалась бойовиками, внаслідок чого там залишилось багато вибухонебезпечних предметів, які зараз детонують через високу температуру, чим загрожують життю рятувальників та людей, які знаходяться поруч”, - йдеться в повідомленні.
Крім того, потужними поривами вітру полум’я перекидається через залізничний насип до вулиці Лебединського.
Нагадаємо, 30 сентября на Луганщине произошло возгорание сухой травы и лесной подстилки одновременно во многих местах, из-за лесных пожаров эвакуируют жителей двух сел.
Позже стало известно, что погибли 4 человека, в поджоге обвиняют боевиков, огнем охвачено более 10 тысяч гектаров.
На пожары на Луганщине отреагировали в Офисе президента, Нацполиции и Генпрокуратуре. Президент поручил Генпрокурору Венедиктовой разобраться с причинами пожаров на Луганщине.
Правительственная группа во главе с Сергеем Яровым вылетела на место пожаров в Луганской области, она будет изучать все обстоятельства пожаров непосредственно на месте.
Позже масштабные пожары в Луганской области определили чрезвычайной ситуацией.