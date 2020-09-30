Авиакатастрофа под Харьковом: Погибших смогут похоронить на этой неделе

В скором времени специалисты должны завершить экспертизы

В скором времени специалисты должны завершить экспертизы

Фото из открытых источников

Тела погибших курсантов и офицеров в авиакатастрофе Ан-26 возле Чугуева Харьковской области выдадут для захоронения на этой неделе.

Об этом сообщил руководитель управления ГСУ ГБР Ярослав Лешенко во время общения с журналистами, передает RegioNews со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что в скором времени специалисты должны завершить экспертизы.

"По предварительной информации, мы в рамках коммуникации с экспертами, которые осуществляют молекулярно-генетическое исследование, получили их заверения в том, что уже в ближайшие дни родственники могут забрать тела погибших для проведения похоронных ритуалов", – сказал Лешенко.

Напомним, 25 сентября, под Харьковом, вблизи Чугуева произошла авиакатастрофа - разбился военный самолет АН-26.

Позже в ГБР назвали 4 основные причины авиакатастрофы на Харьковщине. 27 сентября спасатели завершили работы на месте авиакатастрофы под Харьковом.

В Харьковской ОГА сообщили, что ДНК-экспертизу погибших под Харьковом проведут в ускоренном режиме.

Руководство полетов, которое принимало решения по АН-26 на Харьковщине, отстранили на время следствия. Также в ГБР опровергают информацию об отказе двигателя АН-26.