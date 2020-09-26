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26 вересня 2020, 00:10 11

Врятувався дивом: одного з харківських курсантів не допустили до польоту - ДСНС

26 вересня 2020, 00:10 11
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Таким чином, у літаку на момент авіакатастрофи перебувало 27 осіб
Таким чином, у літаку на момент авіакатастрофи перебувало 27 осіб
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За інформацією диспетчера аеродрому на борту перебувало 27 осіб (одного курсанта не допустили до виконання польоту). Знайдено тіла 22 загиблих, 2 особи постраждало, пошуки трьох осіб тривають.

Про це повідомляє ДСНС України, пише RegioNews.

Уточнена інформація щодо падіння літака у #Харківській області За інформацією диспетчера аеродрому на борту...

Опубліковано ДСНС України Пʼятниця, 25 вересня 2020 р.

Також у відомстві повідомили, що на місці падіння літака на Харківщині працюють 50 рятувальників та 6 одиниць техніки.

На місці падіння літака на #Харківщині працюють 50 рятувальників та 6 одиниць техніки. Детальніше - https://www.dsns.gov.ua/ua/Nadzvichayni-podiyi/114774.html

Опубліковано ДСНС України Пʼятниця, 25 вересня 2020 р.

Водночас у Офісі Генпрокурора оприлюднили інформацію, що кількість загиблих зросла до 25 людей. Також тут заявили, що відкрили кримінальне провадження за фактом падіння літака.

​​Авіакатастрофа на Харківщині - розпочато кримінальне провадження За фактом падіння військового літака АН-26...

Опубліковано Офіс Генерального прокурора Пʼятниця, 25 вересня 2020 р.

Нагадаємо, вчора, 25 вересня, під Харковом, поблизу Чугуєва, сталася авіакатастрофа - розбився військовий літак АН-26.

За станом на 23.00 25 вересня відомо про 22-х загиблих і чотирьох виживших, які у вкрай важкому стані госпіталізовані в лікарню. Рятувальна операція триває.

Володимир Зеленський завтра прибуде на місце авіакатастрофи під Харковом .

Джерело в Міноборони припустило, що причиною падіння літака могла стати несправність двигуна.

Харківська область Харьків авіакатастрофа Офіс генпрокурора кримінальна справа ДСНС загиблі
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