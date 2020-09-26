Гибель военных летчиков: 26 сентября в Харьковской области объявлено днем ​​траура

Соответствующее распоряжение подписал председатель ХОГА Алексей Кучер

Соответствующее распоряжение подписал председатель ХОГА Алексей Кучер

Фото: flickr

В Харьковской области суббота, 26 сентября, объявлена ​​днем ​​траура по погибшим в результате катастрофы самолета АН-26 под Чугуевом.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной государственной администрации, передает RegioNews.

По данным Харьковской ОГА, сегодня на всей территории области будут приспущены государственные флаги на зданиях и сооружениях органов государственной власти, государственных предприятий, учреждений и организаций.

Кроме того, руководителям предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности в этот день рекомендуется отменить развлекательные мероприятия и спортивные соревнования, а теле- и радиокомпаний - внести изменения в программу передач", - говорится в распоряжении.

Напомним, 25 сентября, под Харьковом, вблизи Чугуева произошла авиакатастрофа - разбился военный самолет АН-26.

По состоянию на 23.00 25 сентября известно о 22-х погибших и четырех выживших, которые в крайне тяжелом состоянии госпитализированы в больницу, спасательная операция продолжается.

Известно, что президент Владимир Зеленский прибудет на место авиакатастрофы под Харьковом .

Источник в Минобороны предположил, что причиной падения самолета могла стать неисправность двигателя.

Станом на ранок 26 вересня рятувальники знайшли "чорні скриньки" і ще одне тіло, на місці катастрофи тривають пошукові роботи. Также по факту катастрофы самолета было открыто уголовное дело.