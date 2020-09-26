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26 сентября 2020, 10:46 10

Гибель военных летчиков: 26 сентября в Харьковской области объявлено днем ​​траура

26 сентября 2020, 10:46 10
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Соответствующее распоряжение подписал председатель ХОГА Алексей Кучер
Соответствующее распоряжение подписал председатель ХОГА Алексей Кучер
Фото: flickr
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В Харьковской области суббота, 26 сентября, объявлена ​​днем ​​траура по погибшим в результате катастрофы самолета АН-26 под Чугуевом.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной государственной администрации, передает RegioNews.

По данным Харьковской ОГА, сегодня на всей территории области будут приспущены государственные флаги на зданиях и сооружениях органов государственной власти, государственных предприятий, учреждений и организаций.

Кроме того, руководителям предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности в этот день рекомендуется отменить развлекательные мероприятия и спортивные соревнования, а теле- и радиокомпаний - внести изменения в программу передач", - говорится в распоряжении.

Напомним, 25 сентября, под Харьковом, вблизи Чугуева произошла авиакатастрофа - разбился военный самолет АН-26.

По состоянию на 23.00 25 сентября известно о 22-х погибших и четырех выживших, которые в крайне тяжелом состоянии госпитализированы в больницу, спасательная операция продолжается.

Известно, что президент Владимир Зеленский прибудет на место авиакатастрофы под Харьковом .

Источник в Минобороны предположил, что причиной падения самолета могла стать неисправность двигателя.

Станом на ранок 26 вересня рятувальники знайшли "чорні скриньки" і ще одне тіло, на місці катастрофи тривають пошукові роботи. Также по факту катастрофы самолета было открыто уголовное дело.

Харьковская область авиакатастрофа АН-26 самолет Харьков ОГА
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