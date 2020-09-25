В авіакатастрофі під Харковом вижили четверо курсантів - Кучер (ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ З МІСЦЯ ПОДІЙ)

Ймовірна причина падіння літака, за словами голови ОДА, відмова лівого двигуна

Ймовірна причина падіння літака, за словами голови ОДА, відмова лівого двигуна

Голова Харківської ОДА Олексій Кучер, який перебуває на місці авіакатастрофи, повідомив про попередні висновки фахівців про причини падіння літака.

Останні новини з місця подій повідомив голова Харківської області Олексій Кучер під час трансляції на Youtube-каналі, пише RegioNews.

У летіли на борту транспортного літака АН-26 були парашути, але сам літак не оснащено кріслами-катапультами. Тому загинуло так багато людей.

Також, за словами Кучера, четверо курсантів, які вижили, до зіткнення з землею встигли вистрибнути з Ан-26. Двох живих, які були госпіталізовані в лікарню раніше, готують до транспортування в Київ. В одного з тих, що вижили, стан вкрай тяжкий, другий перебуває у свідомості і може поволі говорити. Про стан ще двох виживших поки нічого не відомо.

Доля ще двох курсантів поки залишається невідомою, їх шукають в тутешньому лісі.

Також у соцмережах з'явилися неофіційні списки тих. хто летів у літаку. В лікарню, пишуть користувачі. забрали хлопців з прізвищами Вільховий і Зіб`юк (очевидно, це перші двоє виживших).

Нагадаємо, сьогодні, 25 вересня, під Харковом, поблизу Чугуєва, сталася авіакатастрофа - розбився військовий літак АН-26.

За станом на 23.00 відомо про 22-х загиблих і чотирьох виживших, які у вкрай важкому стані госпіталізовані в лікарню. Рятувальна операція триває.

Володимир Зеленський завтра прибуде на місце авіакатастрофи під Харковом .

Джерело в Міноборони припустило, що причиною падіння літака могла стати несправність двигуна.