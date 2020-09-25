В авіакатастрофі під Харковом вижили четверо курсантів - Кучер (ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ З МІСЦЯ ПОДІЙ)
Голова Харківської ОДА Олексій Кучер, який перебуває на місці авіакатастрофи, повідомив про попередні висновки фахівців про причини падіння літака.
Останні новини з місця подій повідомив голова Харківської області Олексій Кучер під час трансляції на Youtube-каналі, пише RegioNews.
У летіли на борту транспортного літака АН-26 були парашути, але сам літак не оснащено кріслами-катапультами. Тому загинуло так багато людей.
Також, за словами Кучера, четверо курсантів, які вижили, до зіткнення з землею встигли вистрибнути з Ан-26. Двох живих, які були госпіталізовані в лікарню раніше, готують до транспортування в Київ. В одного з тих, що вижили, стан вкрай тяжкий, другий перебуває у свідомості і може поволі говорити. Про стан ще двох виживших поки нічого не відомо.
Доля ще двох курсантів поки залишається невідомою, їх шукають в тутешньому лісі.
Також у соцмережах з'явилися неофіційні списки тих. хто летів у літаку. В лікарню, пишуть користувачі. забрали хлопців з прізвищами Вільховий і Зіб`юк (очевидно, це перші двоє виживших).
Нагадаємо, сьогодні, 25 вересня, під Харковом, поблизу Чугуєва, сталася авіакатастрофа - розбився військовий літак АН-26.
За станом на 23.00 відомо про 22-х загиблих і чотирьох виживших, які у вкрай важкому стані госпіталізовані в лікарню. Рятувальна операція триває.
Володимир Зеленський завтра прибуде на місце авіакатастрофи під Харковом .
Джерело в Міноборони припустило, що причиною падіння літака могла стати несправність двигуна.