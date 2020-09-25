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25 вересня 2020, 23:36 10

Пілоти літака могли переплутати дорогу і злітно-посадкову смугу, - Матіос

25 вересня 2020, 23:36 10
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Літак, який розбився під Харковом, здійснював навчально-тренувальний політ
Літак, який розбився під Харковом, здійснював навчально-тренувальний політ
Фото: Антон Геращенко Facebook
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Колишній військовий прокурор Анатолій Матіос на основі даних зі своїх джерел передбачає, що пілоти могли прийняти автомобільну дорогу за злітно-посадкову смугу.

Про це Матіос сказав в ефірі одного з телеканалів, інформує RegioNews з посиланням на УНИАН.

Як повідомив на своїй сторінці у Facebook секретар РНБО Олексій Данілов, літак з курсантами здійснював навчально-тренувальний політ.

Сьогодні під час виконання навчально-тренувального польоту став жахлива трагедія. Виконуючи захід на посадку, поблизу...

Опубліковано Олексієм Даніловим П'ятниця, 25 вересня 2020 р.

За словами Анатолія Матіоса, під час навчального польоту екіпаж міг допустити помилку при заході борту на посадку на аеродром в Чугуєві, переплутавши автомобільну трасу зі злітно-посадковою смугою.

Під час виконання навчально-тренувального польоту в районі військового аеродрому Чугуїв Харківської області сталася аварія військово-транспортного літака Збройних сил. На борту - 6 членів екіпажу і 21 курсант. Причини події уточнюються. Попередньо висновок - помилка екіпажу. Прийнята автомобільна дорога за злітно-посадкову смугу", - сказав Матіос.

Нагадаємо, сьогодні, 25 вересня, під Харковом, поблизу Чугуєва, сталася авіакатастрофа - розбився військовий літак АН-26.

За станом на 23.00 відомо про 22-х загиблих і двох виживших, які у вкрай важкому стані госпіталізовані в лікарню. Рятувальна операція триває.

Володимир Зеленський завтра прибуде на місце авіакатастрофи під Харковом .

Джерело в Міноборони припустило, що причиною падіння літака могла стати несправність двигуна.

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