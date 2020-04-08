Україна відправила до Італії літак із дезінфекторами та гуманітаркою
Про це із посиланням на ТСН передає RegioNews.
Зазначається, що також до Італії відправили п'ять тонн дезінфікуючої рідини, яку надала Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Дезінфектори та гуманітарну допомогу відправили слідом за українськими медиками, які уже перебувають в Італії.
Відомо, що мова йде про 20 медиків, які на добровільних основах допомагають італійцям боротися із епідемією коронавірусу.
Як повідомили в МВС, місія українських медиків буде тривати 14 днів.
Нагадаємо, 3 квітня президент України Володимир Зеленський підписав указ про надання гуманітарної допомоги Італії, яким передбачається, що бригада українських медиків вирушить до Італії для допомоги в боротьбі з пандемією COVID-19 та обміну досвідом.
4 квітня, 20 медиків систем МВС та МОЗ добровільно відлетіли допомагати італійським лікарям. За декілька днів Україна також направить в Італію гуманітарну допомогу – спеціальний вантаж дезінфекторів.
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