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08 квітня 2020, 09:17 5

Україна відправила до Італії літак із дезінфекторами та гуманітаркою

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08 квітня 2020, 09:17 5
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В 7 годин ранку 8 квітня із київського аеропорту "Жуляни" до Італії вилетів літак АН-72 із гуманітарною допомогою
Фото: ТСН
В 7 годин ранку 8 квітня із київського аеропорту "Жуляни" до Італії вилетів літак АН-72 із гуманітарною допомогою

Про це із посиланням на ТСН передає RegioNews.

Зазначається, що також до Італії відправили п'ять тонн дезінфікуючої рідини, яку надала Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Дезінфектори та гуманітарну допомогу відправили слідом за українськими медиками, які уже перебувають в Італії.

Відомо, що мова йде про 20 медиків, які на добровільних основах допомагають італійцям боротися із епідемією коронавірусу.

Як повідомили в МВС, місія українських медиків буде тривати 14 днів.

Нагадаємо, 3 квітня президент України Володимир Зеленський підписав указ про надання гуманітарної допомоги Італії, яким передбачається, що бригада українських медиків вирушить до Італії для допомоги в боротьбі з пандемією COVID-19 та обміну досвідом.

4 квітня, 20 медиків систем МВС та МОЗ добровільно відлетіли допомагати італійським лікарям. За декілька днів Україна також направить в Італію гуманітарну допомогу – спеціальний вантаж дезінфекторів.


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