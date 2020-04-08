Україна відправила до Італії літак із дезінфекторами та гуманітаркою

В 7 годин ранку 8 квітня із київського аеропорту "Жуляни" до Італії вилетів літак АН-72 із гуманітарною допомогою

Фото: ТСН

В 7 годин ранку 8 квітня із київського аеропорту "Жуляни" до Італії вилетів літак АН-72 із гуманітарною допомогою

Про це із посиланням на ТСН передає RegioNews.

Зазначається, що також до Італії відправили п'ять тонн дезінфікуючої рідини, яку надала Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Дезінфектори та гуманітарну допомогу відправили слідом за українськими медиками, які уже перебувають в Італії.

Відомо, що мова йде про 20 медиків, які на добровільних основах допомагають італійцям боротися із епідемією коронавірусу.

Як повідомили в МВС, місія українських медиків буде тривати 14 днів.

Нагадаємо, 3 квітня президент України Володимир Зеленський підписав указ про надання гуманітарної допомоги Італії, яким передбачається, що бригада українських медиків вирушить до Італії для допомоги в боротьбі з пандемією COVID-19 та обміну досвідом.

4 квітня, 20 медиків систем МВС та МОЗ добровільно відлетіли допомагати італійським лікарям. За декілька днів Україна також направить в Італію гуманітарну допомогу – спеціальний вантаж дезінфекторів.