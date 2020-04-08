За добу терористи 10 разів відкривали вогонь: бійці ЗСУ не постраждали

Упродовж минулої доби 7 квітня в зоні проведення ООС було зафіксовано 10 обстрілів українських позицій, втрат серед військових немає

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Упродовж минулої доби 7 квітня в зоні проведення ООС було зафіксовано 10 обстрілів українських позицій, втрат серед військових немає

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Обстріли велися із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 і 82 мм, а також було зафіксовано атаку із безпілотника на автомобіль журналістів одного із українських телеканалів.

В районі Кам’янки по позиціях Збройних сил України формування Російської Федерації випустили вісім мін калібру 82 мм, а також застосовували протитанкові гранатомети.

Із гранатометів та стрілецької зброї обстріли велися по опорних пунктах біля Мар’їнки і Авдіївки.

Із мінометів заборонених калібрів бойовики здійснили обстріли позицій біля Новотошківського та Новозванівки – загалом 9 мін калібру 120 мм, чотири міни калібру 82 мм по наших позиціях біля Новоолександрівки та п’ять мін цього ж калібру в бік Попасної.

В штабі ООС повідомили, що противник отримав адекватну відповідь, за минулу добу втрат серед військовослужбовців не було.

07 квітня зазнав поранень один російський найманець, також українські військові пошкодили ворожий протитанковий ракетний комплекс.

Вночі 8 квітня окупанти вели обстріли з мінометів калібру 82 мм позицій біля села Павлопіль, вранці була обстріляна Мар’їнка. У відповідь українські воїни застосовували штатне озброєння та подавили ворожу вогневу активність.

Нагадаємо, у понеділок, 6 квітня, збройні формування Росії здійснили вісім обстрілів позицій Об’єднаних сил, чотири з яких – із застосуванням заборонених мінометів 120 і 82 калібру.

7 квітня у Донецькій області та тимчасово непідконтрольній ЗСУ її частині 15 людей інфікувалися коронавірусом.