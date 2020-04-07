В Україні кількість хворих коронавірусом може досягти 60 тисяч
Про це йдеться в прогнозі "Світового центру даних" Київського політехнічного інституту, передає RegioNews.
Зазначається, що в Україні пік захворюваності очікують на 51-52 день від першого зареєстрованого хворого, тобто 22-23 квітня.
"Після досягнення цього максимуму внаслідок жорстких карантинних заходів в країні має відбутися "злам" попередньої тенденції і розпочатися зниження швидкості зростання кількості випадків захворювання", - йдеться в повідомленні.
Згідно із оптимістичним сценарієм, показники захворюваності і смертності можна зменшити втричі, однак це залежить від ефективності дій влади.
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Нагадаємо, станом на 7 квітня у Києві кількість хворих збільшилася на 12 осіб і становить 279, серед них - четверо дітей і один медпрацівник, одна людина померла.
Станом на 7 квітня в Україні зафіксували 1462 випадків захворювання коронавірусом COVID-19.
За даними МВС, пік епідемії коронавірусу в Україні очікується між 15 і 25 квітня, через що карантин в країні може бути продовжений до 15 травня.
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