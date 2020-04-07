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В Україні кількість хворих коронавірусом може досягти 60 тисяч
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07 квітня 2020, 21:35 27

В Україні кількість хворих коронавірусом може досягти 60 тисяч

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07 квітня 2020, 21:35 27
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Згідно із песимістичним сценарієм, до кінця квітня кількість хворих коронавірусом COVID-19 може досягти 60 тисяч, при цьому людські втрати оцінюють в 4500 осіб
Фото: flickr
Згідно із песимістичним сценарієм, до кінця квітня кількість хворих коронавірусом COVID-19 може досягти 60 тисяч, при цьому людські втрати оцінюють в 4500 осіб

Про це йдеться в прогнозі "Світового центру даних" Київського політехнічного інституту, передає RegioNews.

Зазначається, що в Україні пік захворюваності очікують на 51-52 день від першого зареєстрованого хворого, тобто 22-23 квітня.

"Після досягнення цього максимуму внаслідок жорстких карантинних заходів в країні має відбутися "злам" попередньої тенденції і розпочатися зниження швидкості зростання кількості випадків захворювання", - йдеться в повідомленні.

Згідно із оптимістичним сценарієм, показники захворюваності і смертності можна зменшити втричі, однак це залежить від ефективності дій влади.

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Нагадаємо, станом на 7 квітня у Києві кількість хворих збільшилася на 12 осіб і становить 279, серед них - четверо дітей і один медпрацівник, одна людина померла.

Станом на 7 квітня в Україні зафіксували 1462 випадків захворювання коронавірусом COVID-19.

За даними МВС, пік епідемії коронавірусу в Україні очікується між 15 і 25 квітня, через що карантин в країні може бути продовжений до 15 травня.


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