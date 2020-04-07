В Україні кількість хворих коронавірусом може досягти 60 тисяч

Згідно із песимістичним сценарієм, до кінця квітня кількість хворих коронавірусом COVID-19 може досягти 60 тисяч, при цьому людські втрати оцінюють в 4500 осіб

Фото: flickr

Згідно із песимістичним сценарієм, до кінця квітня кількість хворих коронавірусом COVID-19 може досягти 60 тисяч, при цьому людські втрати оцінюють в 4500 осіб

.