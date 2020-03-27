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27 березня 2020, 11:30 46

Занижені смерті: в Івано-Франківську та Рівному МОЗ загубило померлих від COVID-19

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27 березня 2020, 11:30 46
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Міністерство охорони здоров'я не врахувало у загальну статистику смертності від коронавірусу випадки щонайменше у двох областях - Івано-Франківській та Рівненській
Фото з відкритих джерел
Міністерство охорони здоров'я не врахувало у загальну статистику смертності від коронавірусу випадки щонайменше у двох областях - Івано-Франківській та Рівненській

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Центр громадського здоров'я України.

Станом на 10 годину 27 березня підтверджено 218 випадків COVID-19.

Підтверджено 218 випадків COVID-19 (станом на 10:00, 27 березня) Найбільше випадків було зареєстровано серед...

Опубліковано Центр громадського здоров’я України Пʼятниця, 27 березня 2020 р.

Найбільше випадків було зареєстровано серед працездатного населення віком від 30 до 65 років — 68,7%. Зафіксовано 5 летальних випадків від COVID-19 в Україні.

За офіційними даними в Івано-Франківській області зафіксовано 24 випадки, з них 2 летальні.

Третю смерть у статистику не внесли. Нагадаємо, 60-річна жителька Надвірної захворіла 12 березня, за медичною допомогою не зверталася. 16 березня в неї розвинувся сухий кашель, піднялася температура до 38,2-38,5 градусів. Хвора звернулася в інфекційне відділення Надвірнянської ЦРЛ, госпіталізована з діагнозом грип, пневмонія. З 19 березня жінка перебувала під апаратом ШВЛ. 24 березня вона померла. Її чоловік в обласній клінічній лікарні в ізоляції. Аналізи її направили в Київ для перевірки на COVID-19.

Учора ввечері, 26 березня, на сторінці Івано-Франківської обласної державної адміністрації з'явилася інформація, що в жінки з Надвірної, яка померла 24 березня, виявили коронавірус. На цифри від МОЗ це не вплинуло.

8 випадків захворювання на коронавірус COVID-19 підтвердилося сьогодні Станом на 22.00 загалом на Прикарпатті...

Опубліковано Івано-Франківська обласна державна адміністрація Четвер, 26 березня 2020 р.

У Рівненській області за даними МОЗ офіційно зафіксовано 9 випадків захворювання на коронавірус. І жодної смерті.

Проте голова Рівненської ОДА Віталій Коваль подає іншу інформацію.

"Рівненський обласний лабораторний центр провів дослідження ПЛР-методом біоматеріалу двох жінок із Сарненського району, які попередньо мали позитивний результат за експрес-тестами. Також перевірили шістьох інших пацієнтів, які лежали в інфекційному відділенні Сарненської ЦРЛ, і померлу матір однієї із вищезгаданих жінок. Коронавірус підтвердився у всіх дев'яти випадках", - йдеться в дописі.

На Рівненщині підтвердили дев'ять випадків захворювання на COVID-19. Рівненський обласний лабораторний центр провів...

Опубліковано Віталій Коваль Четвер, 26 березня 2020 р.

У МОЗ забули внести смерть жінки у загальну статистику.

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