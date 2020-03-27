На Рівненщині зареєстрували дев’ять випадків коронавірусу

На Рівненщині сьогодні, 27 березня, підтвердили одразу дев'ять випадків захворювання на COVID-19, в тому числі один – смертельний. До сьогодні область була однією з тих, де офіційних випадків коронавірусу не було

На Рівненщині сьогодні, 27 березня, підтвердили одразу дев'ять випадків захворювання на COVID-19, в тому числі один – смертельний. До сьогодні область була однією з тих, де офіційних випадків коронавірусу не було

.