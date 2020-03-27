На Рівненщині зареєстрували дев’ять випадків коронавірусу
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль.
Рівненський обласний лабораторний центр провів дослідження ПЛР-методом біоматеріалу двох жінок із Сарненського району, які попередньо мали позитивний результат за експрес-тестами.
Також перевірили шістьох інших пацієнтів, які лежали в інфекційному відділенні Сарненської ЦРЛ, і померлу матір однієї із вищезгаданих жінок. Коронавірус підтвердився у всіх дев'яти випадках.
Наразі хворі ізольовані. Стан стабільний. Проводяться всі необхідні медичні процедури.
На Рівненщині підтвердили дев'ять випадків захворювання на COVID-19. Рівненський обласний лабораторний центр провів...Опубліковано Віталій Коваль Четвер, 26 березня 2020 р.
Станом на ранок 27 березня в Україні було офіційно зареєстровано 196 випадків коронавірусу.
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