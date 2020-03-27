08:56  27 березня
За добу бойовики випустили по позиціях ОС більше 50 мін - штаб
08:12  27 березня
Окупанти заявляють про більше тисячі осіб у лікарнях Криму з пневмонією
08:44  27 березня
Розшук через COVID-19: поліція розшукала частину утікачів від самоізоляції на Харківщині
UA | RU
UA | RU
27 березня 2020, 09:44 13

На Рівненщині зареєстрували дев’ять випадків коронавірусу

Читайте также
на русском языке
27 березня 2020, 09:44 13
Читайте также на русском языке
На Рівненщині сьогодні, 27 березня, підтвердили одразу дев'ять випадків захворювання на COVID-19, в тому числі один – смертельний. До сьогодні область була однією з тих, де офіційних випадків коронавірусу не було
На Рівненщині сьогодні, 27 березня, підтвердили одразу дев'ять випадків захворювання на COVID-19, в тому числі один – смертельний. До сьогодні область була однією з тих, де офіційних випадків коронавірусу не було

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль.

Рівненський обласний лабораторний центр провів дослідження ПЛР-методом біоматеріалу двох жінок із Сарненського району, які попередньо мали позитивний результат за експрес-тестами.

Також перевірили шістьох інших пацієнтів, які лежали в інфекційному відділенні Сарненської ЦРЛ, і померлу матір однієї із вищезгаданих жінок. Коронавірус підтвердився у всіх дев'яти випадках.

Наразі хворі ізольовані. Стан стабільний. Проводяться всі необхідні медичні процедури.

На Рівненщині підтвердили дев'ять випадків захворювання на COVID-19. Рівненський обласний лабораторний центр провів...

Опубліковано Віталій Коваль Четвер, 26 березня 2020 р.

Станом на ранок 27 березня в Україні було офіційно зареєстровано 196 випадків коронавірусу.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

Читайте також: Як протистоять коронавирусу в регіонах: хроніка (оновлюється)


коронавірус
Над вами будуть сміятися: чому на Миколаївщині не можуть "поділити" гроші на боротьбу з коронавірусом
27 березня 2020, 09:40
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
27 березня 2020, 10:16
Розшук через COVID-19: поліція розшукала частину утікачів від самоізоляції на Харківщині
27 березня 2020, 08:44
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
27 березня 2020, 10:16
"Постапокаліпсис" у Нових Санжарах: без "халявного" 4G, проте з огірками
20 березня 2020, 12:00
Ярославський вирішив дати заробити братові на продажі медобладнання - голова Харківської ОДА Кучер
21 березня 2020, 10:14
Коронавірус у Європі: репортаж із Мадрида
22 березня 2020, 12:00
Новий голова Тернопільської ОДА – інструмент проти "Свободи"
20 березня 2020, 14:00
ЗМІ розповіли, як нардепа Олену Шуляк використовувала "будівельна мафія"
20 березня 2020, 18:38
Останні Популярні
Юрій Бутусов
Олексій Кривошеєв
Уляна Супрун
Всі блоги »
За маскою коронавірусу: чи видворить Новинський із Херсона Дубінського
26 березня 2020, 16:15
Заручники кордону та коронавірусу: як українські заробітчани добираються додому
26 березня 2020, 10:00
Всі публікації »
Шукай Єрмака, або Як Зеленський тряхнув українських олігархів, – НеПогода
23 березня 2020, 23:32
Як Україна прожила перший тиждень на карантині, – НеПогода
20 березня 2020, 17:50
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко розповідає про важливість самоізоляції
20 березня 2020, 11:00
Всі відео »
Труш Володимир
Голова Тернопільської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »