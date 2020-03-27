Четверта українка померла через коронавірус за кордоном - МЗС
Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на дані МЗС України.
За його даними, всі померлі - жінки. Країна перебування останньої загиблої не уточнюються.
Ще 22 українці, у яких підтверджено інфікування коронавірусом, проходять лікування закордоном: 5 лікуються в Італії, по 4 - в Німеччині та Домініканській Республіці, по 2 - Польщі та ОАЕ, по 1 - в Іспанії, Нігерії, Нідерландах, США та на Сейшельських островах.
Також 160 наших громадян перебувають на карантині.
Підсумки дня:— Коронавірус у світі - оперативно від МЗС (@UA_MFA_Info) March 26, 2020
Найактуальніша інформація про обмежувальні заходи у різних країнах світу https://t.co/fpBgHNtSwG
Детально про в’їзд на територію України та консульську допомогу у зв’язку з #COVID19: https://t.co/6B8ZLFpcH6 pic.twitter.com/nV6DM98QXL
Нагадаємо, станом на 23 березня за кордоном проходили лікування 18 українців, у яких підтверджено інфікування коронавірусом, 155 були на карантині.
19 березня в Італії від коронавірусу померла друга громадянка України - мешканка зі Львівської області.
- 15:34 27 березня На початку квітня в Україні очікують сніг і мороз
- 15:27 27 березня У Житомирській області виявили двох інфікованих і превіряють 6 прихожан церкви
- 15:25 27 березня В Херсонській області перевірять на COVID-19 70 хворих з пневмонією
- 15:25 27 березня Кабмін вніс у Раду постанову про виконання держбюджету
- 15:09 27 березня У Луцьку знімали дорожні знаки, щоб облаштувати карантинні блокпости
- 15:08 27 березня Суд заарештував Кожару і призначив заставу в 14 млн
- 14:50 27 березня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 12:00 20 березня "Постапокаліпсис" у Нових Санжарах: без "халявного" 4G, проте з огірками
- 10:14 21 березня Ярославський вирішив дати заробити братові на продажі медобладнання - голова Харківської ОДА Кучер
- 12:00 22 березня Коронавірус у Європі: репортаж із Мадрида
- 14:00 20 березня Новий голова Тернопільської ОДА – інструмент проти "Свободи"
- 18:38 20 березня ЗМІ розповіли, як нардепа Олену Шуляк використовувала "будівельна мафія"