12:05  27 березня
Коронавірус в Україні: найбільше хворіють люди у віці від 30 до 49 років - МОЗ
13:06  27 березня
ЄС вимагає розслідувати тортури українських заручників у ОРДЛО
14:24  27 березня
Виробники хліба заявили про здорожчення хліба і просять заборонити його експорт
UA | RU
UA | RU
27 березня 2020, 11:15 17

Четверта українка померла через коронавірус за кордоном - МЗС

Читайте также
на русском языке
27 березня 2020, 11:15 17
Читайте также на русском языке
Станом на вечір 26 березня кількість померлих українських громадян за кордоном від COVID-19 зросла до чотирьох
Фото: twitter/XHNews
Станом на вечір 26 березня кількість померлих українських громадян за кордоном від COVID-19 зросла до чотирьох

Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на дані МЗС України.

За його даними, всі померлі - жінки. Країна перебування останньої загиблої не уточнюються.

Ще 22 українці, у яких підтверджено інфікування коронавірусом, проходять лікування закордоном: 5 лікуються в Італії, по 4 - в Німеччині та Домініканській Республіці, по 2 - Польщі та ОАЕ, по 1 - в Іспанії, Нігерії, Нідерландах, США та на Сейшельських островах.

Також 160 наших громадян перебувають на карантині.

Нагадаємо, станом на 23 березня за кордоном проходили лікування 18 українців, у яких підтверджено інфікування коронавірусом, 155 були на карантині.

19 березня в Італії від коронавірусу померла друга громадянка України - мешканка зі Львівської області.


коронавірус українці смерть Італія закордон
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
27 березня 2020, 14:50
"Постапокаліпсис" у Нових Санжарах: без "халявного" 4G, проте з огірками
20 березня 2020, 12:00
Ярославський вирішив дати заробити братові на продажі медобладнання - голова Харківської ОДА Кучер
21 березня 2020, 10:14
Коронавірус у Європі: репортаж із Мадрида
22 березня 2020, 12:00
Новий голова Тернопільської ОДА – інструмент проти "Свободи"
20 березня 2020, 14:00
ЗМІ розповіли, як нардепа Олену Шуляк використовувала "будівельна мафія"
20 березня 2020, 18:38
Останні Популярні
Владислав Чечоткін
Юрій Бутусов
Олексій Кривошеєв
Всі блоги »
Першою жертвою коронавірусу на Рівненщині став керівник медицини
27 березня 2020, 14:00
За маскою коронавірусу: чи видворить Новинський із Херсона Дубінського
26 березня 2020, 16:15
Всі публікації »
Шукай Єрмака, або Як Зеленський тряхнув українських олігархів, – НеПогода
23 березня 2020, 23:32
Як Україна прожила перший тиждень на карантині, – НеПогода
20 березня 2020, 17:50
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко розповідає про важливість самоізоляції
20 березня 2020, 11:00
Всі відео »
Труш Володимир
Голова Тернопільської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »