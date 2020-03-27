Четверта українка померла через коронавірус за кордоном - МЗС

Станом на вечір 26 березня кількість померлих українських громадян за кордоном від COVID-19 зросла до чотирьох

Фото: twitter/XHNews

Станом на вечір 26 березня кількість померлих українських громадян за кордоном від COVID-19 зросла до чотирьох

Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на дані МЗС України.

За його даними, всі померлі - жінки. Країна перебування останньої загиблої не уточнюються.

Ще 22 українці, у яких підтверджено інфікування коронавірусом, проходять лікування закордоном: 5 лікуються в Італії, по 4 - в Німеччині та Домініканській Республіці, по 2 - Польщі та ОАЕ, по 1 - в Іспанії, Нігерії, Нідерландах, США та на Сейшельських островах.

Також 160 наших громадян перебувають на карантині.

Підсумки дня:







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Нагадаємо, станом на 23 березня за кордоном проходили лікування 18 українців, у яких підтверджено інфікування коронавірусом, 155 були на карантині.

19 березня в Італії від коронавірусу померла друга громадянка України - мешканка зі Львівської області.