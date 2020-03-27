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27 березня 2020, 11:20 10

В Ірпені у розпал пандемії коронавірусу затіяли ремонт в інфекційному відділенні лікарні

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27 березня 2020, 11:20 10
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Голова Інвестиційної ради Ірпеня Володимир Карплюк провів відеоекскурсію всередині приміщення інфекційного відділення Ірпінської центральної міської лікарні, де відбувається реконструкція. Хворих на коронавірус це відділення не приймає
Фото: hadiachnews.com.ua
Голова Інвестиційної ради Ірпеня Володимир Карплюк провів відеоекскурсію всередині приміщення інфекційного відділення Ірпінської центральної міської лікарні, де відбувається реконструкція. Хворих на коронавірус це відділення не приймає

Про це пише RegioNews з посиланням на itvua.tv.

З розповіді Карплюка слідує, що ремонт тут триває тиждень і поки що не закінчується.

"Сьогодній — сьомий день виконання робіт. Трішки відео зсередини. Ви бачите, що вже обшили гіпсокартоном абсолютно всі приміщення. Більше того, в переважній більшості кімнат, блоків уже встановлені нові двері. Хлопці приступили до плиточних робіт у коридорі, так само виконуються роботи з облицювання плиткою в самих блоках. Кожен блок має окрему вхідну групу, доступ із коридору і окремий індивідуальний вихід на вулицю. Кожен блок обладнаний туалетом і душем", — розповів Карплюк.

Він також звернув увагу глядачів на мідну металеву трубку, яка простягається під стелею уздовж коридора. "Це майбутній кисень, який заходитиме в кожен блок, кожну палату", — пояснив голова Інвестради.

"Хто бачив, що тут було сім днів тому, той розуміє, який обсяг робіт виконаний на сьогоднішній день", — підсумував Карплюк.

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Нагадаємо, 24 березня в Ірпені госпіталізували вагітну жінку з підозрою на коронавірус. 25 березня жінка народила в пологовому будинку Білої Церкви хлопчика.


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