В Ірпені у розпал пандемії коронавірусу затіяли ремонт в інфекційному відділенні лікарні
Про це пише RegioNews з посиланням на itvua.tv.
З розповіді Карплюка слідує, що ремонт тут триває тиждень і поки що не закінчується.
"Сьогодній — сьомий день виконання робіт. Трішки відео зсередини. Ви бачите, що вже обшили гіпсокартоном абсолютно всі приміщення. Більше того, в переважній більшості кімнат, блоків уже встановлені нові двері. Хлопці приступили до плиточних робіт у коридорі, так само виконуються роботи з облицювання плиткою в самих блоках. Кожен блок має окрему вхідну групу, доступ із коридору і окремий індивідуальний вихід на вулицю. Кожен блок обладнаний туалетом і душем", — розповів Карплюк.
Він також звернув увагу глядачів на мідну металеву трубку, яка простягається під стелею уздовж коридора. "Це майбутній кисень, який заходитиме в кожен блок, кожну палату", — пояснив голова Інвестради.
"Хто бачив, що тут було сім днів тому, той розуміє, який обсяг робіт виконаний на сьогоднішній день", — підсумував Карплюк.
Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
Читайте також: Як протистоять коронавирусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
Коронавірус на Київщині: кількість хворих росте, а лікарні не готові
Нагадаємо, 24 березня в Ірпені госпіталізували вагітну жінку з підозрою на коронавірус. 25 березня жінка народила в пологовому будинку Білої Церкви хлопчика.
- 15:27 27 березня У Житомирській області виявили двох інфікованих і превіряють 6 прихожан церкви
- 15:25 27 березня В Херсонській області перевірять на COVID-19 70 хворих з пневмонією
- 15:25 27 березня Кабмін вніс у Раду постанову про виконання держбюджету
- 15:09 27 березня У Луцьку знімали дорожні знаки, щоб облаштувати карантинні блокпости
- 15:08 27 березня Суд заарештував Кожару і призначив заставу в 14 млн
- 15:02 27 березня НБУ перерахує до держбюджету більше прибутку
- 14:50 27 березня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 12:00 20 березня "Постапокаліпсис" у Нових Санжарах: без "халявного" 4G, проте з огірками
- 10:14 21 березня Ярославський вирішив дати заробити братові на продажі медобладнання - голова Харківської ОДА Кучер
- 12:00 22 березня Коронавірус у Європі: репортаж із Мадрида
- 14:00 20 березня Новий голова Тернопільської ОДА – інструмент проти "Свободи"
- 18:38 20 березня ЗМІ розповіли, як нардепа Олену Шуляк використовувала "будівельна мафія"