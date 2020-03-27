Заниженные смерти: в Ивано-Франковске и Ровно Минздрав потерял умерших от COVID-19
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Центр общественного здоровья України.
По состоянию на 10 часов 27 марта подтверждено 218 случаев COVID-19.
Підтверджено 218 випадків COVID-19 (станом на 10:00, 27 березня) Найбільше випадків було зареєстровано серед...Опубліковано Центр громадського здоров’я України Пʼятниця, 27 березня 2020 р.
Больше всего случаев было зарегистрировано среди трудоспособного населения в возрасте от 30 до 65 лет — 68,7%. Зафиксировано 5 летальных случаев от COVID-19 в Украине.
По официальным данным в Ивано-Франковской области зафиксировано 24 случая, из них 2 летальных.
Третью смерть в статистику не внесли. Напомним, 60-летняя жительница Надворной заболела 12 марта, за медицинской помощью не обращалась. 16 марта у нее развился сухой кашель, поднялась температура до 38,2-38,5 градусов. Больная обратилась в инфекционное отделение Надворнянской ЦРБ, госпитализирована с диагнозом грипп, пневмония. С 19 марта женщина находилась под аппаратом ИВЛ. 24 марта она умерла. Ее муж в областной клинической больнице в изоляции. Анализы ее направили в Киев для проверки на COVID-19.
Вчера вечером, 26 марта, на странице ГУ "Ивано-Франковский областной лабораторный центр МЗ Украины" появилась информация, что у женщины из Надворной, которая умерла 24 марта, обнаружили коронавирус. Утром информация исчезла, а смерть - потеряли.
В Ровенской области по данным МОЗ официально зафиксировано 9 случаев заболевания коронавирусом. И ни одной смерти.
Однако председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль подает другую информацию.
"Ровенский областной лабораторный центр провел исследования ПЦР-методом биоматериала двух женщин из Сарненского района, которые предварительно имели положительный результат за экспресс-тестами. Также проверили шестерых других пациентов, которые лежали в инфекционном отделении Сарненской ЦРБ, и умершую мать одной из вышеупомянутых женщин. Коронавирус подтвердился у всех девяти случаях", - говорится в сообщении.
На Рівненщині підтвердили дев'ять випадків захворювання на COVID-19. Рівненський обласний лабораторний центр провів...Опубліковано Віталій Коваль Четвер, 26 березня 2020 р.
В Минздраве забыли внести смерть женщины в общую статистику.
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