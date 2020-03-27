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27 марта 2020, 11:30 17

Заниженные смерти: в Ивано-Франковске и Ровно Минздрав потерял умерших от COVID-19

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27 марта 2020, 11:30 17
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Министерство здравоохранения не учло в общую статистику смертности от коронавируса случаи по меньшей мере в двух областях - Ивано-Франковской и Ровенской
Фото из открытых источников
Министерство здравоохранения не учло в общую статистику смертности от коронавируса случаи по меньшей мере в двух областях - Ивано-Франковской и Ровенской

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Центр общественного здоровья України.

По состоянию на 10 часов 27 марта подтверждено 218 случаев COVID-19.

Підтверджено 218 випадків COVID-19 (станом на 10:00, 27 березня) Найбільше випадків було зареєстровано серед...

Опубліковано Центр громадського здоров’я України Пʼятниця, 27 березня 2020 р.

Больше всего случаев было зарегистрировано среди трудоспособного населения в возрасте от 30 до 65 лет — 68,7%. Зафиксировано 5 летальных случаев от COVID-19 в Украине.

По официальным данным в Ивано-Франковской области зафиксировано 24 случая, из них 2 летальных.

Третью смерть в статистику не внесли. Напомним, 60-летняя жительница Надворной заболела 12 марта, за медицинской помощью не обращалась. 16 марта у нее развился сухой кашель, поднялась температура до 38,2-38,5 градусов. Больная обратилась в инфекционное отделение Надворнянской ЦРБ, госпитализирована с диагнозом грипп, пневмония. С 19 марта женщина находилась под аппаратом ИВЛ. 24 марта она умерла. Ее муж в областной клинической больнице в изоляции. Анализы ее направили в Киев для проверки на COVID-19.

Вчера вечером, 26 марта, на странице ГУ "Ивано-Франковский областной лабораторный центр МЗ Украины" появилась информация, что у женщины из Надворной, которая умерла 24 марта, обнаружили коронавирус. Утром информация исчезла, а смерть - потеряли.

В Ровенской области по данным МОЗ официально зафиксировано 9 случаев заболевания коронавирусом. И ни одной смерти.

Однако председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль подает другую информацию.

"Ровенский областной лабораторный центр провел исследования ПЦР-методом биоматериала двух женщин из Сарненского района, которые предварительно имели положительный результат за экспресс-тестами. Также проверили шестерых других пациентов, которые лежали в инфекционном отделении Сарненской ЦРБ, и умершую мать одной из вышеупомянутых женщин. Коронавирус подтвердился у всех девяти случаях", - говорится в сообщении.

На Рівненщині підтвердили дев'ять випадків захворювання на COVID-19. Рівненський обласний лабораторний центр провів...

Опубліковано Віталій Коваль Четвер, 26 березня 2020 р.

В Минздраве забыли внести смерть женщины в общую статистику.

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