У Львівській області ще 21 підозра на коронавірус

У Львівській області за період із 17:00 21 березня по 8:00 22 березня було госпіталізовано 21 особу із підозрою на коронавірусну інфекцію

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У Львівській області за період із 17:00 21 березня по 8:00 22 березня було госпіталізовано 21 особу із підозрою на коронавірусну інфекцію

Про це повідомила пресслужба Львівської ОДА у Facebook, передає RegioNews.

Зазначається, що це пацієнти з міста Львова, Дрогобицького, та Стрийського, Кам’янка-Бузького районів, Тернопільської та Рівненської областей.

Як повідомила лікар-епідеміолог Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні Наталія Тімко, загалом у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні на лікуванні перебуває 53 особи.

"Станом на зараз, на Львівщині з підозрою на коронавірус є 84 особи. У одного пацієнта - позитивний результат тесту на коронавірус. Очікуються результати контрольного тестування. Одна особа знаходиться на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії", - йдеться в повідомленні.

Загалом на Львівщині за весь час із підозрою COVID- 19 звернулося 94 особи.

За весь час було виписано 11 пацієнтів, ще 30 осіб знаходяться на самоізоляції.

Стан усіх хворих середньої важкості або близький до задовільного. У 1 пацієнтки наближений до важкого.

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Нагадаємо, станом на 23:00 20 березня в Україні офіційно зафіксовано 41 випадок зараження коронавірусом.

Регіональна комісія з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області прийняла рішення про оголошення в області надзвичайної ситуації.

У випадку збільшення кількості заражених коронавірусом влада Києва може заборонити пересування громадським транспортом у столиці.

19 березня у Житомирі виявили перший підтверджений випадок коронавірусної інфекції.