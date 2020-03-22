У Львівській області ще 21 підозра на коронавірус
Про це повідомила пресслужба Львівської ОДА у Facebook, передає RegioNews.
Зазначається, що це пацієнти з міста Львова, Дрогобицького, та Стрийського, Кам’янка-Бузького районів, Тернопільської та Рівненської областей.
Як повідомила лікар-епідеміолог Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні Наталія Тімко, загалом у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні на лікуванні перебуває 53 особи.
"Станом на зараз, на Львівщині з підозрою на коронавірус є 84 особи. У одного пацієнта - позитивний результат тесту на коронавірус. Очікуються результати контрольного тестування. Одна особа знаходиться на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії", - йдеться в повідомленні.
Загалом на Львівщині за весь час із підозрою COVID- 19 звернулося 94 особи.
За весь час було виписано 11 пацієнтів, ще 30 осіб знаходяться на самоізоляції.
Стан усіх хворих середньої важкості або близький до задовільного. У 1 пацієнтки наближений до важкого.
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