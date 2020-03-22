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В Україні зафіксовано 47 випадків коронавірусу COVID-19 - МОЗ
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22 березня 2020, 10:59 10

В Україні зафіксовано 47 випадків коронавірусу COVID-19 - МОЗ

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22 березня 2020, 10:59 10
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Станом на 10 годину ранку 22 березня в Україні 47 лабораторно підтверджених випадків захворювання коронавірусною інфекцією
Фото: flickr
Станом на 10 годину ранку 22 березня в Україні 47 лабораторно підтверджених випадків захворювання коронавірусною інфекцією

​​​​Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України у Facebook, передає RegioNews.

Зазначається, що з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав та виписаний з лікарні. За добу зафіксовано 6 нових випадків, усі вони у місті Київ.

У МОЗ також повідомили, що станом на ранок 22 березня 2020 року до Центру громадського здоров’я надійшло 81 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 531 повідомлення про підозру на COVID-19.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Чернівецька область - 25 випадків (1 летальний, 1 одужання)
Житомирська область - 2 випадки (1 летальний)
Київська область - 4 випадки
Донецька область - 1 випадок
Дніпропетровська область - 2 випадки
Івано-Франківська область - 2 випадки (1 летальний)
Львівська область -1 випадок
Тернопільська область - 1 випадок
м. Київ - 9 випадків

Зазначається, що дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

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Нагадаємо, в п'ятницю, 20 березня Уряд ввів режим надзвичайної ситуації в Києві та ще двох областях.

У випадку збільшення кількості заражених коронавірусом влада Києва може заборонити пересування громадським транспортом у столиці.

19 березня у Житомирі виявили перший підтверджений випадок коронавірусної інфекції.

МОЗ України має чотири сценарії реагування на поширення коронавірусу.

11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня.


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