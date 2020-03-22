В Україні зафіксовано 47 випадків коронавірусу COVID-19 - МОЗ
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України у Facebook, передає RegioNews.
Зазначається, що з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав та виписаний з лікарні. За добу зафіксовано 6 нових випадків, усі вони у місті Київ.
У МОЗ також повідомили, що станом на ранок 22 березня 2020 року до Центру громадського здоров’я надійшло 81 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 531 повідомлення про підозру на COVID-19.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Чернівецька область - 25 випадків (1 летальний, 1 одужання)
Житомирська область - 2 випадки (1 летальний)
Київська область - 4 випадки
Донецька область - 1 випадок
Дніпропетровська область - 2 випадки
Івано-Франківська область - 2 випадки (1 летальний)
Львівська область -1 випадок
Тернопільська область - 1 випадок
м. Київ - 9 випадків
Зазначається, що дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.
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19 березня у Житомирі виявили перший підтверджений випадок коронавірусної інфекції.
МОЗ України має чотири сценарії реагування на поширення коронавірусу.
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