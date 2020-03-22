Ще один депутат став жертвою коронавіруса

COVID-19 заразився нардепт Сергій Вельможний, член групи "Довіра"

Фото:https://www.facebook.com/velmoza

COVID-19 заразився нардепт Сергій Вельможний, член групи "Довіра"

Про це повідомив народний депутат Сергій Шахов, у якого раніше діагностували коронавірус, на своїй сторінці в Facebook, передає RegioNews.

"Член моєї команди Сергій Вельможний з сином теж потрапили в лікарню зараз, підтвердився вірус", - заявив Шахов.

Сергій Вельможний - мажоритарник з Луганщини, колега Шахова по групі "Довіра", в Раді 8-го скликання був його помічником.

До того ж, за твердженнями колег, Вельможний останній раз був ВР на пленарному засіданні Ради 17-го березня.

Сам Вельможний на своїй сторінці у Facebook розмістив фото з лікарні в оточенні лікарів в засобах захисту і заявив, що його разом із сином госпіталізовали з симптомами, схожими на вірус COVID-19".

"Перший тест на коронавірус показав негативний результат. Найближчим часом проведуть тест повторно. Зараз перебуваємо в інфекційному відділенні Олександрівської лікарні, де пройдемо обстеження", - повідомив депутат.