Ще один депутат став жертвою коронавіруса
Про це повідомив народний депутат Сергій Шахов, у якого раніше діагностували коронавірус, на своїй сторінці в Facebook, передає RegioNews.
"Член моєї команди Сергій Вельможний з сином теж потрапили в лікарню зараз, підтвердився вірус", - заявив Шахов.
Сергій Вельможний - мажоритарник з Луганщини, колега Шахова по групі "Довіра", в Раді 8-го скликання був його помічником.
До того ж, за твердженнями колег, Вельможний останній раз був ВР на пленарному засіданні Ради 17-го березня.
Сам Вельможний на своїй сторінці у Facebook розмістив фото з лікарні в оточенні лікарів в засобах захисту і заявив, що його разом із сином госпіталізовали з симптомами, схожими на вірус COVID-19".
"Перший тест на коронавірус показав негативний результат. Найближчим часом проведуть тест повторно. Зараз перебуваємо в інфекційному відділенні Олександрівської лікарні, де пройдемо обстеження", - повідомив депутат.
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