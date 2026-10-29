Удар по вокзалу Дніпра: кількість загиблих зросла до 14, ще 14 людей поранені

Фото: ОВА

Кількість загиблих внаслідок російського удару безпілотником по залізничному вокзалу Дніпра зросла до 14

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

Ще 14 людей дістали поранення, 13 із них госпіталізували. Шестеро постраждалих перебувають у тяжкому стані, серед них – 11-річний хлопчик.

Усі поранені мають численні осколкові поранення. У 40-річного чоловіка ампутовані обидві ноги.

Нагадаємо, в четвер, 29 жовтня, російський реактивний безпілотник завдав удару по одній із платформ залізничного вокзалу Дніпра. Раніше повідомлялося про 13 загиблих та 13 поранених.

Президент Володимир Зеленський відреагував на російський удар по залізничному вокзалу в Дніпрі та закликав США, Європейський Союз і країни G7 посилити санкційний тиск на Росію.